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台積電前董座劉德音 與柏克萊校長討論籌組智庫

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）前董座劉德音昨獲頒潘文淵獎，在致詞時感性發言，感謝各階段的員工、一路提攜他的貴人。他說，在人生各個階段中都有幸獲得世界級老闆的指導，不斷地學習成長，先後點名感謝貴人曾繁城、蔡力行、張忠謀，並感謝父母，一度語帶哽咽，也分享個人退休後的生活與新事業規畫。

劉德音說，退休後回美國每天看著三個月大孫子改變，非常滿足。他首度談到未來計畫，和柏克萊大學校長談過想籌組工業政策智庫，了解全世界自由市場分裂、自由經濟退卻以及每個國家應該做怎樣的工業政策，特別是在美國，希望能在短期內成立智庫，促成產業學界研究。

談到台積電生涯，劉德音說，他應台積電前執行長蔡力行和台積電文教基金會董事長曾繁城的邀請參與台積電，讓他從一個做研究的科學家，轉型成一個建廠和管理工廠的專家。創辦人張忠謀讓他見識到一個經營現代世界級大公司的格局，讓他參與包括營運、研發、市場行銷和企業社會責任事務，是他一生最幸福的經歷。

在被問到張忠謀在自傳下冊提及，當初為讓劉德音和魏哲家兩人有新學習機會，徵詢是否有意願接員工數只有六十、七十人的業務發展組織職位，結果劉德音拒絕，魏哲家欣然接受。劉德音幽默回說，「我那時還小」，引發現場笑聲不斷。

劉德音 台積電 張忠謀

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