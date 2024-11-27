劉德音：2奈米移美不划算 美方可能賠數百億美元

美國總統當選人川普即將上任，外界關注美國可能要求台積電加速將2奈米以下先進製程在美落地生產，台積電前董座劉德音昨（26）日指出，台積電（2330）的先進製程到美國其實划不來，美國若執意這樣做，可能賠數百億美元，對美國不見得是好事。他認為「讓台灣穩紮穩打，將美國最先進產品在台灣做，才是雙贏」。

潘文淵文教基金會昨日舉行頒獎典禮，劉德音獲得潘文淵獎，肯定他對台灣半導體產業的貢獻。劉德音親自出席領獎，回應媒體詢問川普重返白宮對台灣半導體可能的影響，他認為不會有什麼變化，台灣的半導機產業的利益跟美國半導體產業利益基本上類似，台灣做製造、美國做設計，造就今天美國半導體產業的領先，雙方其實是互補。

對關稅的議題，劉德音也認為不太會有影響，主要是「我們（指台灣企業）都賺中間財」。至於台積電是否會因應川普新政府要求，加速2奈米以下先進製程在美國落地，劉德音說，要避免美國做出不理性的政策，就必須要有完整的產業政策讓其充份了解，否則影響會非常深遠。

外界認為台灣因為有了台積電，擁有晶片強大生產能力，將此視為免受中國大陸侵襲的「矽盾」。劉德音昨日也重申，他不認為有「矽盾」或是「護身符」，中國大陸不會因為半導體的問題而改變對台灣的行動計畫，台海問題實際上取決於美國和中國如何維持雙方都希望的現狀。

他指出，大國都考量自身國家利益，每個國家都把自己放在第一，如川普說美國優先（America first），這沒什麼大問題，重點是要看台灣的利益和美國的利益是否一致，從國防科技各方面來看都是，有助台灣穩定。

在人才的部分，他舉這次世界棒球12強中華隊奪冠，以及當初南非總統曼德拉成立橄欖球奪得世界冠軍解決種族紛爭兩個例子，強調只要把一件事做到世界第一，就能讓全國人團結一心，打開國際視野。以這次中華隊奪冠，可以帶給年輕人大膽走出去的激勵效果，讓他們知道原來外面還有很多地方比台灣大數倍及數百倍，現在台積電派1,000多位員工到亞利桑那州廠工作，也是持這樣的態度，這些勇敢的人一開始去闖可能會很辛苦，未來這些人終究會回來台灣，強化台灣的實力。



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