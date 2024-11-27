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卡達招手台積電 邀請前往設廠

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電前副董事長暨現任董事、創意董座曾繁城昨（26）日在第18屆潘文淵獎頒獎典禮上致詞時表示，前兩天收到一個mail，卡達方面曾經透過當前的桃園市長張善政來詢問，是否能進一步拜訪介紹投資牽線，詢問台積電（2330）能否前往當地設廠。

台積電創辦人張忠謀五年前就預言台積電將成兵家必爭之地，如今台積電「真正成為兵家必爭之地」。

全世界各區域都爭取台積電設廠，不過曾繁城先前就提到，台積電已在全球三大洲包括美洲、歐洲、亞洲（日本）設廠，像非洲就沒有必要。目前來看，全球設廠計畫就到現在為止。

一直以來都有中東區域邀請台積電設廠的傳聞，外電9月報導阿拉伯聯合大公國曾洽詢並邀台積電建廠，台積電當時澄清，專注於現有的全球布局專案。

台積電

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