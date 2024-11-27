台積電高雄廠進機 陳其邁：全力協助落地投資
台積電（2330）高雄廠昨（26）日低調進機，外傳High-NA EUV機台除了寶山廠，後續也將移入高雄廠區，高雄市長陳其邁更可望親自見證。陳其邁昨日表示，台積電高雄廠進機是公司內部程序，「我有受邀觀禮」，本來預定明年中舉行，因應客戶對先進製程需求強勁，提早半年進機。
台積電持續推進2奈米2025年量產的目標，據了解，先前2奈米的寶山第一廠已在2024年4月設備進機，2024年6月使用輝達cuLitho平台結合AI加速風險試產流程，後續寶山第二廠也維持進度；高雄廠規劃2奈米擴充，預定相關設備最快2025年第3季進機，近期傳出提前在今年11月陸續進機，較原先計畫超前半年。
陳其邁表示，配合半導體產業供需，台積電在高雄設立2廠、3廠、4廠、5廠，市府全力協助在高雄落地投資。
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