聽新聞
0:00 / 0:00
提早半年 台積高雄首座2奈米廠進機
台積電高雄2奈米第一座廠（P1）昨舉行進機典禮，這是台積電在高雄首座晶圓廠，代表2奈米製程在南台灣進入新里程碑，預計12月移入數百台半導體設備。市長陳其邁表示，進機量產時程提早半年，已有45家供應鏈廠商進駐，未來南部會是全球最有價值的半導體產業聚落，高雄20所高中職規畫半導體先修課程也將啟動。
陳其邁說，原訂明年中才會進機、明年底生產，因應全球半導體晶片需求強勁，整體時程提早半年，2至5廠也配合公司需求陸續完工。
「高雄2奈米製程，加上台南5奈米、3奈米製程，和中央推動的半導體S廊帶計畫，南部地區會是全球最有價值的半導體產業聚落。」陳其邁說，隨著台積電如期進機，市府協助其人才需求，媒合陽明交大、清大在高雄設立分部。
他說，高雄加設各級學校班級，配合員工子女教育需求和改善聯外交通，確保台積電員工在高雄工作擁有最好環境，也讓新竹、台南的員工有機會回家鄉工作。
議員黃文志擔心生育率下降及國外競爭，高雄半導體人才供應出現缺口，應比照中油及台電模式推動產學合作，提供就業保障名額。
陳其邁說，全市20所高中職已規畫半導體先修課程，另包括國教署半導體課程計畫、學校自辦半導體課程及產學合作等模式；教育局也積極引進高雄大學、中山大學、清大、交大及高科大等理工半導體相關學校對接高中，擴大培育人才。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 他讚悠遊卡「Super i貼卡」很好用！意外曝2致命傷「會失效」 官方回應了
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 日本旅遊提行李免鐵腿！教你Google Maps開啟神功能導航「電梯路線」
📢 高CP值娃包瘋搶推薦！郵局收納包僅150元 主管現場開痛包團購「變最帥男人」
📢 便宜資費在這！4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言