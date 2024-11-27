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提早半年 台積高雄首座2奈米廠進機

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄報導
台積電高雄2奈米P1廠昨天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米P1廠昨天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠。記者劉學聖／攝影

台積電高雄2奈米第一座廠（P1）昨舉行進機典禮，這是台積電在高雄首座晶圓廠，代表2奈米製程在南台灣進入新里程碑，預計12月移入數百台半導體設備。市長陳其邁表示，進機量產時程提早半年，已有45家供應鏈廠商進駐，未來南部會是全球最有價值的半導體產業聚落，高雄20所高中職規畫半導體先修課程也將啟動。

陳其邁說，原訂明年中才會進機、明年底生產，因應全球半導體晶片需求強勁，整體時程提早半年，2至5廠也配合公司需求陸續完工。

「高雄2奈米製程，加上台南5奈米、3奈米製程，和中央推動的半導體S廊帶計畫，南部地區會是全球最有價值的半導體產業聚落。」陳其邁說，隨著台積電如期進機，市府協助其人才需求，媒合陽明交大、清大在高雄設立分部。

台積電高雄2奈米P1廠進機祈福典禮，廠方低調安保十分嚴格。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米P1廠進機祈福典禮，廠方低調安保十分嚴格。記者劉學聖／攝影

他說，高雄加設各級學校班級，配合員工子女教育需求和改善聯外交通，確保台積電員工在高雄工作擁有最好環境，也讓新竹、台南的員工有機會回家鄉工作。

議員黃文志擔心生育率下降及國外競爭，高雄半導體人才供應出現缺口，應比照中油及台電模式推動產學合作，提供就業保障名額。

陳其邁說，全市20所高中職已規畫半導體先修課程，另包括國教署半導體課程計畫、學校自辦半導體課程及產學合作等模式；教育局也積極引進高雄大學、中山大學、清大、交大及高科大等理工半導體相關學校對接高中，擴大培育人才。

半導體 台積電 奈米

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