川普關稅新政／IC元件報價將爆拉鋸戰
美國總統當選人川普揚言要對大陸、墨西哥、加拿大等國增課10%至25%不等關稅，半導體、網通廠密切關注，目前看來，台灣半導體因主要提供零組件或晶圓／封測代工服務，不屬於終端產品，因此有望逃過直接遭課稅問題，但業者預期，終端品牌客戶恐會要求「共體時艱」，後續IC元件報價拉鋸戰恐難避免。
網通廠方面，啟碁（6285）、中磊（5388）等台灣網通廠先前均透過墨西哥製造，搶進美國市場。法人觀察，川普新關稅方向將再度讓網通廠動起來，加速布局「美國製造」產能。
至於半導體，由於IC很少直接出口到美國，而是要交貨給下游模組廠或ODM廠商，業界指出，若川普真的實施新關稅，按理來說應該是無法直接對IC課稅，而是對下游系統廠的成品課稅，美國消費者將難以避免半導體通膨的情況。
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