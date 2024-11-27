快訊

投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

首波冷氣團壟罩全台…冷到周六晨低溫下探11度 下周三再一波冷空氣

川普關稅新政／IC元件報價將爆拉鋸戰

經濟日報／ 本報綜合報導

美國總統當選人川普揚言要對大陸、墨西哥、加拿大等國增課10%至25%不等關稅，半導體網通廠密切關注，目前看來，台灣半導體因主要提供零組件或晶圓／封測代工服務，不屬於終端產品，因此有望逃過直接遭課稅問題，但業者預期，終端品牌客戶恐會要求「共體時艱」，後續IC元件報價拉鋸戰恐難避免。

網通廠方面，啟碁（6285）、中磊（5388）等台灣網通廠先前均透過墨西哥製造，搶進美國市場。法人觀察，川普新關稅方向將再度讓網通廠動起來，加速布局「美國製造」產能。

至於半導體，由於IC很少直接出口到美國，而是要交貨給下游模組廠或ODM廠商，業界指出，若川普真的實施新關稅，按理來說應該是無法直接對IC課稅，而是對下游系統廠的成品課稅，美國消費者將難以避免半導體通膨的情況。

半導體 網通廠 美國

延伸閱讀

傳川普擬任命增設「AI沙皇」 可能同時掌管加密貨幣

川普2.0來臨 越南台商：業者分散風險「不再重押越南」

川普揚言上任首日將對貿易夥伴祭新關稅 亞股聞訊跌

非憑空喊價！川普對大陸拉高關稅 原來60%稅率要這樣算

相關新聞

劉德音：先進製程留台是雙贏

川普明年一月將重返白宮，外界關注美國可能要求台積電加速將二奈米以下先進製程在美落地生產，台積電前董事長劉德音表示，「台積...

劉德音首透露 將組工業智庫

劉德音卸下台積電董事長職務後的新動向引發外界關注，他昨天首度鬆口，表示將籌組工業政策智庫，專注鑽研全世界自由市場分裂、自...

提早半年 台積高雄首座2奈米廠進機

台積電高雄2奈米第一座廠（P1）昨舉行進機典禮，這是台積電在高雄首座晶圓廠，代表2奈米製程在南台灣進入新里程碑，預計12...

川普關稅新政／台AI伺服器供應鏈 首當其衝

美國總統當選人川普預告上任後將對墨西哥、加拿大和中國大陸進口商品加徵關稅，由於美國進口伺服器金額最高來自墨西哥，ＡＩ伺服...

川普關稅新政／特斯拉台系鏈壓力來了

美國總統當選人川普表態明年元月20日上任後，將對墨西哥銷美產品課徵25%關稅，原本希望藉由在墨國設廠，就近供貨美國電動車...

川普關稅新政／鴻海斥資10億德州設廠

美國總統當選人川普25日揚言對墨西哥課徵25%關稅，伺服器代工廠首當其衝，代工龍頭鴻海集團昨（26）日快速因應，拍板最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。