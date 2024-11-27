川普關稅新政／PC品牌廠淪海嘯第一排 華碩、宏碁等成本將大增

美國總統當選人川普釋出要對大陸輸美產品增課10%關稅，並要對墨西哥銷美製品課徵25%關稅的訊息，華碩（2357）、宏碁（2353）、技嘉（2376）、微星（2377）等台灣品牌廠因主力產品都以終端成品直接銷美，加上美國是全球最大PC市場，恐成為「海嘯第一排」，是「川普2.0」時代對陸與墨國新關稅政策的一大苦主。

目前PC及筆電整機大陸銷往美國未有新關稅，顯卡、主機板等則有25%關稅。儘管川普未針對PC及筆電整機關稅有進一步說法，市場憂心，川普的新關稅主張，恐蔓延至PC與筆電整機，導致品牌廠成本壓力大增。

台灣品牌廠密切關注川普關稅新政動態，尤其是新政涵蓋的產品範圍。不具名品牌業者私下透露，若真的將PC與筆電整機納入課稅範圍，短期美國市場產品漲價，及長期供應鏈持續轉移，恐是無法避免的對策。

研調機構顧能（Gartner）數據顯示，2024年第3季全球PC出貨量達6,290萬台，單是美國就占1,700多萬台，是全球最大的PC市場。

另一家研調機構顧能（TrendForce）調查指出，目前大陸是全球筆電主要產地，當地產能約占全球89%，儘管部分代工廠已在東南亞、墨西哥等地部署產線，但完整生態系仍需時間進行完備。

對於川普加稅的說法，宏碁昨日表示，密切關注相關情況。華碩至昨日截稿前不予回應。

宏碁與華碩並未單獨公布美國單一市場營收占比，然根據雙A釋出的數據，宏碁與華碩今年第3季美州市場營收比重分別為25.6%、23%，其中，美州業績最大來源就是美國。

技嘉表示，這個政策大家都有在評估與預期，實際狀況還得看新政策涵蓋的產品品項範圍，具體稅率以及加稅開始／豁免期間，才能依照規定具體因應。