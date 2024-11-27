川普關稅新政／特斯拉台系鏈壓力來了

美國總統當選人川普表態明年元月20日上任後，將對墨西哥銷美產品課徵25%關稅，原本希望藉由在墨國設廠，就近供貨美國電動車大廠特斯拉的台灣特斯拉供應鏈廣達（2382）、和碩（4938）、乙盛-KY（5243）、貿聯-KY（3665）恐受衝擊，成為川普新政一旦上路後的受害族群之一。

在墨國設點的台灣特斯拉供應鏈密切關注川普新政動態。廣達雖然躲過伺服器墨國生產的關稅壓力，但集團墨國廠區主力供應車用與特斯拉產品，仍難逃衝擊，廣達昨（26）日表示，目前相關關稅政策執行狀況仍不明朗，將與客戶共同討論，視後續情況來做評估。

墨國設廠特斯拉供應鏈概況

廣達是特斯拉電子控制單元（ECU）與先進駕駛輔助系統（ADAS）主力供應商，為就近服務特斯拉車電業務需求，廣達去年宣布赴墨國投資設廠，廠區位於蒙特雷阿凡鐵工業區，已有四座廠房，主要生產AI自駕車電腦系統、ECU等車電產品。

廣達指出，車用電子產品除了墨西哥外，在大陸、台灣等地也都有產能，且主要生產元件類產品，目前車電業務占廣達整體營收比重也不大、僅個位數百分比。

和碩昨日不予回應。和碩電動車大客戶是特斯拉，目前和碩在墨西哥華雷斯廠生產，就近供應包含特斯拉等車廠北美市場需求；和碩目前供應電動車相關產品包括ECU、車載電腦、充電樁組裝、充電槍機構件等。

和碩共同執行長鄧國彥曾指出，和碩近年在海外的分散布局完整，相信川普對墨西哥課稅應該會克制，且和碩在美國印第安納州有很大的據點，可以很快因應情況改成組裝產線。

不過，鄧國彥坦言，美國生產成本較高，如果客戶能付得起，和碩在美國到處都能生產，惟若最後比較下來，墨國生產還是比印第安納州便宜的話，和碩還是會選擇在墨西哥製造。

貿聯昨天表示：「客戶可以自行判斷，從貿聯全球哪一個工廠拉貨。」貿聯總經理鄧劍華之前表示，該公司已經採取區域對區域（Local for Local）策略來因應，該公司在全球有超過30座工廠，遍及北美、歐洲、亞洲與大陸等地，可以就近供應客戶，並因應地緣政治與關稅風險。

乙盛昨天不對川普相關新政方向置評。據悉，目前車用業務占乙盛整體營收比重近六成，為最重要的業務。乙盛當初因應車用客戶要求，前往墨西哥設廠，目前已成為營收貢獻最大的廠區。