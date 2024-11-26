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台灣持續改善競賽 聯電奪6金1銀及最佳改善創新獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電在全國持續改善競賽奪6金1銀及最佳改善創新獎。圖／聯電提供
聯電在全國持續改善競賽奪6金1銀及最佳改善創新獎。圖／聯電提供

聯電（2303）日前於經濟部產業發展署指導，財團法人中衛發展中心主辦的 ｢台灣持續改善活動｣ 競賽（TCIA） 中，連續21年創佳績，今年再創新紀錄。本次參賽的7組團隊，由97 家企業的180團隊中脫穎而出，獲評審團高度肯定，奪得6金1銀佳績。此外，在智能應用主題上，亦獲頒 ｢最佳改善創新獎｣ 殊榮。

從今年參賽團隊的成果可看出，數位轉型工具的使用已成為改善對策的主流，團隊善用AI及數位工具，在產品開發、品質、產能、效率及成本等項目上，皆獲重大突破，7組團隊預期共為聯電創造超過50億元的財務效益。

南科製程整合部門高效圈，聚焦在如何以安全且極速的方式進行擴廠，結合與客戶策略結盟的創新布局，藉由洞悉關鍵風險，搭配數位工具有效提升擴廠效率，並同步降低產品驗證風險。南科生產部門熊大圈，創新維修手法並結合灰階厚度分析系統，大幅降低保養成本，並開發智能調機系統及革新對準補值手法，提升生產效率。南科缺陷管理部門旋鋒圈，透過多項AI技術辨識缺陷並協助工程師查察可疑機台，提升缺陷管理效率，在其智能工具應用上，獲頒｢最佳改善創新獎｣殊榮。

竹科8F廠強力圈，與國內廠商合作藉由AI工具開發內嵌式AOI檢驗專利技術，實現量產檢驗一步到位，大幅降低購機成本並成功扶植國內廠商打入半導體供應鏈。品保處精智圈，致力於自主開發AI技術，成功促成SPC管理數位轉型，大幅降低管理作業時間和提升產品趨勢異常偵測力，成為非生產單位數位轉型之標竿。

新加坡生產部門卓越圈，採用TRIZ等創新手法，大幅提升良率14%，打造車用產品在極端環境下具超高可靠性，並結合機器學習，有效提升產量15%新加坡程整合部門鵬飛圈，透過虛擬元件仿真模型、DOE 等手法， 開發出業界存儲密度最高、成本最低之55奈米嵌入式閃存技術新平台。

AI 聯電

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