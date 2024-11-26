博盛專注高毛利高階應用 憑技術差異化突圍

博盛半導體（7712）以功率場效電晶體（MOSFET）為核心產品，專注設計開發、應用服務與銷售，並透過先進技術和全球布局，成為功率半導體市場的重要參與者。從電力轉換到電動車，再到再生能源和伺服器，博盛的產品應用面相當廣泛。

博盛的MOSFET產品，全方位涵蓋低壓、中壓、高壓範疇，技術包括超結型（Super Junction）、平面型（Planar）、溝槽型（Trench）及屏蔽閘極溝槽式（SGT）等製程結構。博盛強調，公司專注於高階應用產品開發，如電動車與伺服器，成功建立差異化競爭優勢。

博盛公司今年前三季營收內外銷結構，外銷占比高達55.8%，內銷占比44.2%。今年前三季累計營收為10.64億元，年增5.3%、營業毛利3.8億元，年增34.44%，毛利率35.8%，稅後純益2.01億元，年增64.4%，每股純益6.83元，年增57.0%。

博盛董事長孟祥集表示，博盛的低壓MOSFET廣泛應用於消費性電子與伺服器設備，而高壓MOSFET則專注於各式AC-DC電源系統、與再生能源，車用元件則覆蓋車燈、儀表板、PD、車用空調與馬達驅動等領域。

博盛也致力於第三代半導體材料的開發。碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）作為高壓應用的主流技術，已被廣泛應用於電動車和再生能源領域。TrendForce報告指出，2022年SiC功率元件市場產值達16億美元，主要來自電動車（67.4%）與再生能源（13.1%），並預計至2026年市場規模將達53.3億美元，前景樂觀。

孟祥集進一步指出，公司近年積極布局車用市場，憑藉多年技術沉澱與經驗，已於2022年完成車規產品量產，並獲得AEC-Q101及ISO 9001/14001等國際認證。截至目前，車用產品已占博盛營收的10%，累積出貨超過1億顆且持續擴大車用產品應用中。