快訊

12強賽／中華隊凱旋「黃巾賊之亂」 網友爆采盟慣犯巴黎奧運就搶合照

幕後／接見中華隊大談棒球經！資深球迷賴清德向「他」請教投滑球

博盛專注高毛利高階應用 憑技術差異化突圍

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
博盛董事長孟祥集計畫在未來3年內進一步提升車規產品出貨量，對公司營運前景抱持樂觀。圖／博盛提供
博盛董事長孟祥集計畫在未來3年內進一步提升車規產品出貨量，對公司營運前景抱持樂觀。圖／博盛提供

博盛半導體（7712）以功率場效電晶體（MOSFET）為核心產品，專注設計開發、應用服務與銷售，並透過先進技術和全球布局，成為功率半導體市場的重要參與者。從電力轉換到電動車，再到再生能源和伺服器，博盛的產品應用面相當廣泛。

博盛的MOSFET產品，全方位涵蓋低壓、中壓、高壓範疇，技術包括超結型（Super Junction）、平面型（Planar）、溝槽型（Trench）及屏蔽閘極溝槽式（SGT）等製程結構。博盛強調，公司專注於高階應用產品開發，如電動車與伺服器，成功建立差異化競爭優勢。

博盛公司今年前三季營收內外銷結構，外銷占比高達55.8%，內銷占比44.2%。今年前三季累計營收為10.64億元，年增5.3%、營業毛利3.8億元，年增34.44%，毛利率35.8%，稅後純益2.01億元，年增64.4%，每股純益6.83元，年增57.0%。

博盛董事長孟祥集表示，博盛的低壓MOSFET廣泛應用於消費性電子與伺服器設備，而高壓MOSFET則專注於各式AC-DC電源系統、與再生能源，車用元件則覆蓋車燈、儀表板、PD、車用空調與馬達驅動等領域。

博盛也致力於第三代半導體材料的開發。碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）作為高壓應用的主流技術，已被廣泛應用於電動車和再生能源領域。TrendForce報告指出，2022年SiC功率元件市場產值達16億美元，主要來自電動車（67.4%）與再生能源（13.1%），並預計至2026年市場規模將達53.3億美元，前景樂觀。

孟祥集進一步指出，公司近年積極布局車用市場，憑藉多年技術沉澱與經驗，已於2022年完成車規產品量產，並獲得AEC-Q101及ISO 9001/14001等國際認證。截至目前，車用產品已占博盛營收的10%，累積出貨超過1億顆且持續擴大車用產品應用中。

再生能源 電動車

延伸閱讀

新北電動汽車充電智能平台 12月試營運5折優惠

高科大與國內汽車品牌順益集團簽約 產學合作研發低碳電動車

機器人、CoWoS檢測全都包了 這兩檔齊攻漲停

直接槓上馬斯克？ 加州計劃新電動車補貼方案排除特斯拉

相關新聞

張忠謀自傳點曾拒業務主管職 劉德音幽默回：我那時還小

台積電（2330）創辦人張忠謀在自傳下冊將在29日正式出版，依據出版社授權的內容提及張忠謀在自傳中回憶，為讓劉德音和魏哲...

川普要對墨徵25%關稅 緯創老董竟已提前預見

美國總統當選人川普還沒上任，就提前搬出關稅大砲，並喊話要對所有來自墨西哥的產品課徵高達25%的關稅，導致包括鴻海（231...

劉德音：地緣政治很現實 不要把矽當護身符想法

美國總統當選人川普重返白宮，美中對峙恐加劇。台積電前董事長劉德音今天表示，地緣政治是很現實，不要有把矽當護身符的想法；外...

台積電已成兵家必爭之地 曾繁城：卡達曾來問到當地設廠的可能

台積電（2330）創辦人張忠謀五年前已預言台積電成兵家必爭之地，如今台積電「已真正成為兵家必爭之地」。而台積電前副董事長...

台積電董座劉德音首曝將自行創業 計畫在美國成立產業性智庫

台積電前董事長劉德音今日首度對外透露他想自行創業。但他強調並不是為了賺錢，只是回歸他原本最想要做的研究，切入成立非政治性...

劉德音獲頒潘文淵獎 感謝人生貴人曾繁城、蔡力行、張忠謀

台積電（2330）前董事長劉德音26日出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮並獲頒獎項，他在致詞時感性發言提到，要感謝一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。