循環經濟新提案 欣銓攜手配客嘉實現循環箱再進化

IC測試廠欣銓（3264）首度攜手循環包裝業者配客嘉導入循環箱，實現原物料包材循環再利用。本次合作針對配客嘉原有循環經濟服務進一步提升加值，展現應用革新，全新規格且更升級加固的新一代循環箱，以實際行動落實循環經濟，同時達到減碳效果，預估年度減少151.32公斤的二氧化碳當量排放。

欣銓自2024年9月正式導入配客嘉循環箱，首度將乾燥劑外裝包裝紙箱改為可重複使用的循環箱。箱體以廢塑料回收再製，從箱體原物料、設計製造、物流回收到清潔後再利用，每年包裝的減碳量達151.32公斤二氧化碳當量。箱體回收後的整理與清潔則與社福團體合作，為弱勢族群帶來就業機會，注入公益影響力。

有別於其他公司使用循環箱運送口罩及手套等無塵室耗材，本次專案擴大範疇，欣銓供應商台江化學參與研發，一同與配客嘉溝通客製箱體的設計與開發，打造全新的規格與厚度，讓循環箱應用再提升，延續生命周期，至少可使用50次。經過循環箱載重及物流收發管理流程之反覆測試驗證，共耗時2個多月，最終成功打造更堅固耐用的升級版循環箱，進一步提升整體循環經濟的應用價值。

透過原物料包材循環再利用及對社福團體的支持，欣銓將持續推動循環經濟及實現企業公益，並積極探索更多未來可能性。