川普要對墨徵25%關稅 緯創老董竟已提前預見
美國總統當選人川普還沒上任，就提前搬出關稅大砲，並喊話要對所有來自墨西哥的產品課徵高達25%的關稅，導致包括鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）等已在墨西哥設廠的台系代工大廠，股價同步翻黑下跌。對此，市場投資人也回想起，緯創董事長林憲銘上周五法說會上，就已斷言「全世界其實沒有太大的改善」，他認為，「川普即將上任，應該也會有新政策」，而美中的貿易衝突很可能會持續。
林憲銘表示，隨著川普即將重返白宮，而這局面也將進一步牽動台廠的產能布局，不過緯創在企業「韌性」方面，其實早已提前投入布局，並已在全球各地都已有設廠，因此就算屆時川普上任之後，真的發布全新的政策，緯創也足以應對，這也多虧了我們從很多年前，就開始一直強調要強化的經營重點「企業韌性」。
事實上，緯創在董事長林憲銘的多年努力之下，已逐步成長為市場中名列前茅的主力ODM大廠，而他作為集團掌舵手，去年主持股東大會時，才剛走上台，就被台下股東連連大喊「先知」，不過林憲銘當時也直言，自己經營的理念，不管是大環境好的時候，還是不好的時候，頭都要低低的，他認為秉持「虛心」發展非常重要，只能保持低頭再低頭，最終才能熬出一片天。
而美國總統當選人川普宣布，自己將於就任美國總統的第一天就簽署行政命令，對墨西哥和加拿大進口商品課徵 25% 關稅，市場不免開始擔心全球貿易戰再起，面對外界提問「川普上任是否影響公司營運表現？」林憲銘則強調，緯創已建立起很好的韌性因應，無論未來客戶是否限制必須美國製造，還是提高關稅、重啟邊境管制等措施，緯創都有足夠的「韌性」以及全球各地的產能支援，並能即時的配合不同客戶的要求來調整變化，因此對集團和供應鏈的影響不大。
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