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鴻海砸10億元取得美德州土地廠房 擬擴AI伺服器產線

中央社／ 台北26日電

鴻海今天晚間公告，子公司投資3303.3萬美元（約新台幣10.7億元），取得美國德州哈立斯郡（Harris County）土地及廠房。產業人士分析，鴻海此次投資為擴充人工智慧（AI）伺服器產線，服務北美客戶。

鴻海晚間代子公司FOXCONN ASSEMBLY LLC.公告，投資3303.3萬美元取得美國德州哈立斯郡土地約47萬8036平方英呎，以及廠房20萬200平方英呎，鴻海說明，主要目的為營運需求。根據年報，FoxconnAssembly LLC.位於美國德州休士頓。

鴻海在8月下旬曾公告，子公司Cloud NetworkTechnology USA Inc.投資2.53億美元（約新台幣80.7億元），取得FOXCONN ASSEMBLY LLC.股權。

鴻海董事長劉揚偉在11月中旬線上法人說明會中指出，由於AI產品和電動車需要區域製造能力，鴻海在美國投資會繼續增加。

他表示，鴻海集團在美國深耕近40年，設有50個廠區，僱用近5000名員工，每年營收規模達256億美元，營運持續擴大，鴻海集團在美國布局長期穩定。

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