英業達「小金雞」榮文生醫12月5日攜3亮點重返醫療科技展
代工大廠英業達（2356）旗下循環腫瘤細胞檢測「小金雞」榮文生醫，26日宣布，將在12月5日帶著與集團夥伴英華達合力打造的「循環腫瘤細胞檢測技術（Chiline CATCH循體欣）」站上「2024台灣醫療科技展」的舞台，屆時除將在現場展示整套檢測系統，也將帶「最具突破性的研發成果」，而團隊也找來多名業內專家，近距離替與會來賓洞察未來的醫療趨勢。
榮文生醫指出，我們過去每次都會帶著滿滿的研發潛力與前沿創新技術參展，每一次都讓榮文的展位成為全場焦點，而今年當然也不例外；公司強調，這次榮文參展共有3大亮點，無論你是對健康科技充滿好奇，還是想了解最前沿的醫療技術，我們都準備了最詳盡的資訊等你來探索。
榮文生醫指出，團隊為滿足國內外龐大的腫瘤細胞檢測及腸道健康檢驗需求，陸續開發出多款新產品，其中，包括能滿足循環腫瘤細胞檢測需求的自動檢測系統「循體欣」以及專為檢驗個人腸道健康狀況，所打造的腸道菌檢測系統「腸安適」及益生菌產品「Flora」等，而三大產品目前也已逐步踏上商轉，這也代表集團正式打進東南亞醫療市場、入手龐大商機。
事實上，英業達在癌症篩檢方面的佈局已相當成熟，相較之下在腸道健康方面，市場則會感到比較新鮮，而榮文生醫當家博士林志鵬也坦言，「腸道健康」與民眾日常生活較為貼近，而透過腸道菌檢測系統、以及益生菌產品的搭配，不僅能讓用戶以非侵入式的篩檢方式，快速了解自身的腸道健康狀況，也能幫助團隊快速打進當地市場，並改善大家在三高（高血壓、高血糖、高膽固醇）、腹瀉、肥胖、皮膚過敏等問題上的困擾。
據悉，榮文生醫與WellSpring自年初達成合作後，雙方便陸續在智慧醫療、及健康篩檢領域推動多項全新佈局，而WellSpring成為集團夥伴英華達全家寶產品在大馬地區的代理夥伴，林志鵬透露，雙方將透過全家寶先進的生理量測設備與榮文生醫腸道健康兩大利多產品的互相搭配，取得更好的表現。展望未來，榮文生醫在持續精進循環腫瘤細胞檢測技術的同時，也將致力腸道健康產品的佈局，持續深化在地商機。
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