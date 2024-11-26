英業達「小金雞」榮文生醫12月5日攜3亮點重返醫療科技展

代工大廠英業達（2356）旗下循環腫瘤細胞檢測「小金雞」榮文生醫，26日宣布，將在12月5日帶著與集團夥伴英華達合力打造的「循環腫瘤細胞檢測技術（Chiline CATCH循體欣）」站上「2024台灣醫療科技展」的舞台，屆時除將在現場展示整套檢測系統，也將帶「最具突破性的研發成果」，而團隊也找來多名業內專家，近距離替與會來賓洞察未來的醫療趨勢。

榮文生醫指出，我們過去每次都會帶著滿滿的研發潛力與前沿創新技術參展，每一次都讓榮文的展位成為全場焦點，而今年當然也不例外；公司強調，這次榮文參展共有3大亮點，無論你是對健康科技充滿好奇，還是想了解最前沿的醫療技術，我們都準備了最詳盡的資訊等你來探索。

榮文生醫指出，團隊為滿足國內外龐大的腫瘤細胞檢測及腸道健康檢驗需求，陸續開發出多款新產品，其中，包括能滿足循環腫瘤細胞檢測需求的自動檢測系統「循體欣」以及專為檢驗個人腸道健康狀況，所打造的腸道菌檢測系統「腸安適」及益生菌產品「Flora」等，而三大產品目前也已逐步踏上商轉，這也代表集團正式打進東南亞醫療市場、入手龐大商機。

事實上，英業達在癌症篩檢方面的佈局已相當成熟，相較之下在腸道健康方面，市場則會感到比較新鮮，而榮文生醫當家博士林志鵬也坦言，「腸道健康」與民眾日常生活較為貼近，而透過腸道菌檢測系統、以及益生菌產品的搭配，不僅能讓用戶以非侵入式的篩檢方式，快速了解自身的腸道健康狀況，也能幫助團隊快速打進當地市場，並改善大家在三高（高血壓、高血糖、高膽固醇）、腹瀉、肥胖、皮膚過敏等問題上的困擾。