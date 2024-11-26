華為發表Mate 70 市調機構預測有望達1,000萬支出貨
華為發表Mate 70系列，市調機構Counterpoint 分析，Mate 70系列將成為華為的另一款旗艦機型，並有望在整個產品生命周期內，達到超過1,000萬支的出貨量。
Counterpoint 指出，相較2023年Mate 60系列的發表，Mate 70系列的推出時間較晚，可能會對華為2024年第4季的銷量產生影響。然而，積壓需求應有助於提升其2025年第1季的表現。
Counterpoint Research 資深分析師 Mengmeng Zhang 認為，Harmony Next的推出對華為的消費者具有積極的影響。儘管缺乏對Android應用的支持，華為仍能通過優化Harmony OS，專注於最佳化自家Kirin晶片的性能，提供穩定的用戶體驗，並加速裝置與雲端AI的整合。然而，華為仍需時間來擴展開發者社群，並在Harmony Next上建立一個具競爭力的HMS生態系統。
根據統計，華為在2024年前三季的智慧型手機銷量較2023年增長了51%，其中超過90%的銷量來自中國大陸市場。
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