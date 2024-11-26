快訊

非憑空喊價！川普對大陸拉高關稅 原來60%的稅率是這樣算出來的

中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

看法持續分裂？川普勝選後新民調 逾半美國民眾反對續援烏克蘭

智邦：子公司處分Astera Labs股權 提高淨值

中央社／ 台北26日電

網通廠智邦今天代子公司Accton Investment Corp.公告，處分Astera Labs,Inc.計49.2萬股，每股100.5美元，交易總金額4952.5萬美元，將全數列入保留盈餘，但仍可提高淨值。

關於此次交易股票的價值變動，智邦說明，將會反映在綜合損益表的其他綜合損益項目中，並不會影響本期淨利，將來賣出該股票時，不重分類至本期損益，而直接調整保留盈餘。迄目前為止，累積持有本交易證券91.5萬股；持股比例不到1%，處分具體目的為資金規劃。

智邦表示，迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第3條所列有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產5.06%，歸屬於母公司業主的權益9.61%，在最近期財務報表中營運資金數額149億8246.4萬元。

此外，智邦日前法說會指出，因應美國總統當選人川普（Donald Trump）的高關稅政策，除台灣廠之外，也擴充越南廠，並已在美國南加州爾灣設有組裝廠，不論國際情勢變化，都有萬全準備。

智邦因應人工智慧（AI）、機器學習資料中心運作所需全光通訊需求，擬投資InLC以開源模式建立光通訊開放生態系統；合作開發光交換器（Opticalswitch），主要應用包含資料中心內部網路傳輸，以及跨資料中心傳輸需求資料中心互連服務。

智邦

延伸閱讀

川普再啟關稅戰斧 法人：三檔衝擊大、可低接二檔

全民權證／智邦 挑價內外5%

光通訊成長態勢明確 訊號完整性一測定江山

智邦、友訊 四檔強強滾

相關新聞

張忠謀自傳點曾拒業務主管職 劉德音幽默回：我那時還小

台積電（2330）創辦人張忠謀在自傳下冊將在29日正式出版，依據出版社授權的內容提及張忠謀在自傳中回憶，為讓劉德音和魏哲...

台積電董座劉德音首曝將自行創業 計畫在美國成立產業性智庫

台積電前董事長劉德音今日首度對外透露他想自行創業。但他強調並不是為了賺錢，只是回歸他原本最想要做的研究，切入成立非政治性...

台積電已成兵家必爭之地 曾繁城：卡達曾來問到當地設廠的可能

台積電（2330）創辦人張忠謀五年前已預言台積電成兵家必爭之地，如今台積電「已真正成為兵家必爭之地」。而台積電前副董事長...

劉德音獲頒潘文淵獎 感謝人生貴人曾繁城、蔡力行、張忠謀

台積電（2330）前董事長劉德音26日出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮並獲頒獎項，他在致詞時感性發言提到，要感謝一...

台積電前董座劉德音獲潘文淵獎 卓越創新引領台灣科技登頂全球

台積電前董事長劉德音榮獲第18屆「潘文淵獎」得獎人，今（26）日在香格里拉台北遠東國際飯店舉行頒獎典禮，以表揚得獎者長期...

聯發科半導體設計、人工智慧論文入選全球頂尖國際學術會議

聯發科技今（26）日宣布，有7篇論文入選2025國際固態電路研討會（2025 ISSCC），其中5篇來自台灣總部的研發團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。