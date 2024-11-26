川普課徵墨西哥關稅 鴻海斥資10億元擴增美國德州產能

即將上任的美國總統川普宣布，將對墨西哥課徵25%關稅，鴻海（2317）26日晚間公告，取得美國德州休士頓的土地與廠房，由於休士頓是鴻海在美國的人工智慧（AI）伺服器生產基地之一，更是少數在美國擁有AI伺服器研發中心的ODM廠，外界推測，鴻海此舉是擴增AI伺服器產能。

鴻海是代子公司FOXCONN ASSEMBLY LLC.公告取得土地及廠房，其中，土地是47.80萬平方英呎，廠房是20平方英呎，交易總金額為3,303.3萬美元（約新台幣10.76億元）。至於取得之目的為營運需求。

鴻海在今年8月也公告增資美國子公司。根據當時公告，鴻海是代子公司Cloud Network Technology USA Inc. 公告取得Foxconn Assembly LLC.股權，交易金額為2.53億美元（約新台幣80.98億元）。

當時外界就推測，此舉應該是增資美國德州休士頓廠的產能。鴻海集團在北美有三個地方生產AI伺服器，分別是墨西哥、美國威斯康辛州，以及美國德州，可以看出，德州也將逐步成為AI伺服器生產重鎮之一。