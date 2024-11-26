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川普若再次喊「乾淨網路」？ 中華電：可提供經驗服務

中央社／ 台北26日電

美國總統當選人川普重返白宮，外界關心對電信產業發展變化。中華電信董事長簡志誠表示，中華電持續布局網路與資安韌性；市場認為川普會再度訴求「乾淨網路」，簡志誠說，中華電可提供政府與企業乾淨網路的經驗與協助。

中華電信今天舉辦「2024 5G創新應用大賽暨5G加速器徵選」頒獎典禮，中華電信董事長簡志誠於會後受訪。

針對川普將接任美國總統，對電信產業的發展與變化，簡志誠表示，觀察美中關係變化，以及考量台灣島嶼地理位置特性，中華電對網路韌性和資安韌性持續布局。

他分享，網路韌性方面，中華電在海端海纜、地端固網、行動和微波、在低、中、高軌衛星，這幾年不停強化「海、地、星、空」網絡韌性，因應自然災害或不可預期的因素造成的網路斷線。

資安韌性方面，他認為，是中華電最為重要的一環，畢竟中華電提供網路服務，因此在資安持續盤點能量並補強，也透過智慧化方式偵測駭客入侵狀況，對這方面有相當的期許。

美中對峙局面若加劇，市場認為，除了高科技領域，與國安息息相關的網路通訊也將訴求去中化，川普曾公布5G乾淨網路計畫，除了台灣主要電信商都名列其中，從雲端數據到硬體設備，加速美中脫鉤腳步。

隨著美中對峙情況持續，市場對於「乾淨網路」的訴求可能會持續高漲，簡志誠認為，中華電可以提供「乾淨網路」的經驗，提供有需要的企業和政府，包括台商到海外設廠，中華電都可以協助。

此外，中華電指出「2024 5G創新應用大賽暨5G加速器徵選」賽事聚焦「5G x AI」創新應用，首度增設AI技術特別獎，且自2021年起，大賽累積吸引逾3000人次參賽，提交952件作品；而自2018年啟動的5G加速器已遴選74家新創團隊。

中華電信表示，5G加速器今年入選的8家新創公司涵蓋智慧製造、能源管理、數據應用與沉浸式互動等領域。

5G 中華電信

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