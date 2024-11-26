東捷資訊推「ACE王牌計畫」 搶攻企業轉型商機添動能
東捷資訊（6697）26日表示，「ACE王牌計畫」助力企業全方位推動企業數位轉型，同時實現永續創新，獲客戶熱烈迴響及肯定。法人分析，隨著政策與國際趨勢加速企業轉型步伐，可望成為公司營運向上的重要動能。
根據iThome今年CIO大調查指出，35%企業已開始系統化地追蹤各項碳足跡，減少碳排也促使約30%企業更積極地將應用程式遷移上雲；而在資安戰略方面，有近50%企業計畫今年推動資安轉型，並將數位轉型戰略對齊ESG目標，反映出企業以全面通盤性考量強化AI、資安、雲端布局和ESG永續經營的迫切需求。
東捷資訊總經理王智羣指出，面對企業全盤規劃的轉型需求，「ACE王牌計畫」融合AI、雲端與資訊安全（Cloud / Cybersecurity）、ESG永續管理為核心的金三角經營策略，協助客戶實現端到端整合，涵蓋ERP企業資源、供應鏈管理及客戶活動數據分析與應用，充分展現公司超過20年完整資訊顧問、系統整合、建置、開發與豐富產業實務經驗的整合實力。
此外，「ACE王牌計畫」可依據企業需求，提供相對應產品與服務，包括智慧工廠與商業AI加值應用、ERP升級上雲解決方案、企業資安防護規劃服務、ESG永續供應鏈碳管理平台與人資雲解決方案等，協助企業強化數據分析應用、雲端暨資安防護部署與永續經營的競爭力。
另在雲端與資安業務方面，東捷資訊今年ERP上雲產品客戶較去年明顯增加，為營運基礎扎根打底，不僅持續運用SAP S/4HANA Cloud升級解決方案，結合SAP商業技術平台，強化企業數據分析能力和決策效率；資安服務已獲得數家金融機構採用的零信任資安與資料庫加密服務，現更積極拓展企業資安防護規劃服務，預期可為公司擴大服務客群與深化業務範疇，創造更多商機。
至於在ESG永續發展部分，東捷資訊近期更力推SAP SuccessFactors人資雲，以訂閱制模式讓企業用更高效靈活部署，結合AI技術，強化員工互動介面，強調以員工為中心的系統設計，實現人才全生命週期的永續管理；而自行開發的碳捷流管理平台，也已通過BSI系統審查報告及符合ISO 14064-1: 2018標準，滿足上市櫃公司邁向永續管理的法遵剛性需求，以訂閱制、搭售組合模式持續在客戶專案建置時給予最佳應援，深化產品黏著度。
展望未來，東捷資訊表示，看好企業上雲、AI、ESG與資安等市場發展潛力，預計隨著新舊客戶持續升級系統，以及數位轉型帶動的相關擴充需求不斷發酵，未來營運展望保持審慎樂觀。
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