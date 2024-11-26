趨勢科技以 AI 驅動的平台 守護醫療機構的雲端資料

網路資安解決方案廠商趨勢科技26日表示，趨勢科技以AI驅動的平台提供涵蓋AWS、Azure和Google Cloud的防護，讓醫療機構在推動轉型創新的同時，也能保護關鍵的雲端環境及敏感的病患資訊，持續為醫療創新廠商提供雲端防護。

趨勢科技表示，藉由導入這些AI驅動的資安工具，客戶可以專注於AI創新並相信其雲端環境安全且符合法規。Xsolis技術長Zach Evans表示，十多年來Xsolis一直是將AI應用於醫療領域的開發領導者，但產業近年成長迅速，透過趨勢科技的創新AI資安解決方案，在醫療這樣一個受到嚴格監管的產業中，Xsolis有了了解AWS環境與法規遵循的合作夥伴。

趨勢科技營運長Kevin Simzer指出，不管是政府機關及遵守法規的企業，都相當適合採用趨勢科技的方案來保護雲端內最關鍵的工作，趨勢將在AI創新的新時代持續發揮資安專長。

例如Amazon SageMaker和Amazon Bedrock雲端工具，讓企業機構尤其是醫療、金融與政府機關這類受到嚴格監管的產業 提供AI驅動的創新體驗來滿足客戶需求；然而，隨著這類技術的持續進化，針對其發動攻擊的資安威脅也同樣不斷演進。為解決新興威脅並簡化資安管理，趨勢科技已推出了多項主動式防護的資安工具 。

IDC雲端資安資深研究經理表示，隨企業機構採用AI來推動成果，同時也面臨資料暴露、雲端環境配置錯誤等風險問題，這樣的情況使得市場對能夠結合安全與創新並能針對機敏資料和身份提供即時可視性與控管的方案需求與日俱增。