訊連「3大產品」創佳績 搶搭 AI 應用 奪2025台灣精品獎

軟體研發商訊連（5203）多媒體創作軟體與臉部辨識技術領導廠商，榮幸宣布旗下兩大產品線共三項產品榮獲第33屆台灣精品獎肯定！獲獎產品包括數位行銷設計軟體「Promeo」、 線上圖片音訊編輯工具「MyEdit」以及智慧人形追蹤安控解決方案「People Tracker 」。今年榮獲台灣精品獎，不僅展現訊連在創新技術上的實力，更凸顯其對市場需求的深刻洞察，備受肯定。

Promeo 與 MyEdit 搭載生成式 AI 實現全方位創作解決方案

訊連旗下多媒體應用軟體屢獲台灣精品獎肯定，此次獲獎的「Promeo」及「MyEdit」皆為搭載生成式 AI 的創新產品，專為商業及數位行銷需求打造，提供快速，高效且高品質的行銷創作解決方案。

「Promeo」是專為電商與數位行銷人員打造的產品推廣利器，更是全球首款為 Intel 新世代筆電處理平台設計的 AI 行銷素材製作軟體，其創新功能包括可自由切換雲端或 AI PC 地端運行, 搭配生成式AI 提供無限範本選擇，不僅能快速生成契合需求的文案語境，更支援各大社群平台常用的尺寸比例，有效解決廣告素材製作費時費力的痛點，全面提升數位行銷效率。

「MyEdit」線上編輯工具則專注於圖像與音訊的專業編輯與生成處理，整合超過 30 多項訊連科技最先進的生成式 AI 功能，帶來高效的一站式編修體驗。作為一款網頁工具，「MyEdit」完全不受裝置與地域限制，讓用戶能輕鬆實現跨平台創作。從精準剪輯到創意生成，這款工具大幅提升內容創作效率，為數位創作帶來全新的可能性。這兩款產品充分展現訊連在生成式 AI 領域的領導地位，不僅解決用戶痛點，更賦能數位行銷與內容創作，為用戶帶來極致高效的創作體驗。

People Tracker 智慧人形追蹤 落實創新實用的安防技術

訊連的 FaceMe 人臉辨識系列產品已連續四年榮獲台灣精品獎。今年首次獲獎的 People Tracker，憑藉其強大的 AI 電腦視覺技術，突破傳統仰賴人工辨識監視影像的限制，開創智慧安防新境界。

People Tracker 能根據個人外型特徵快速篩選上傳或即時串流影像中的目標人物，並精準追蹤其移動軌跡。無需依賴人臉影像，使其特別適用於無法拍攝到人臉或場域受限的情境，有效加快事件調查與影片搜尋速度，大幅提升安防效率。此外，People Tracker 可與訊連科技專為安控及門禁設計的FaceMe Security 人臉辨識解決方案整合，打造智慧安控環境，不僅提升各類場所的安全性，亦能有效降低人力成本。

台灣精品獎被譽為台灣品牌界的奧斯卡獎。獎項由百餘位國內專家學者參與評選，依據研發、設計、品質、行銷及臺灣產製等五大構面進行評比。訊連科技迄今已榮獲超過 58 座台灣精品獎，更代表對於訊連持續在多媒體應用及人臉辨識領域提供多樣化解決方案的肯定。

訊連共同總經理林昭宏表示，生成式AI 應用已成為當前的發展趨勢，我們也將其深度融入多媒體產品中。未來我們目標是實現更全面且精準的生成式 AI 應用體驗，為市場提供兼具創新性和實用性的解決方案，同時積極推動 AI 創作的普及性及便利性，讓更多使用者能輕鬆掌握 AI 技術的潛力。

訊連共同總經理古媄君也表示，今年獲獎的PeopleTracker是我們推進AI影像技術應用的成果，展現了智慧安防領域的創新突破。我們將持續致力於技術創新，為多元產業帶來更高價值。