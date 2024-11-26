快訊

中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

看法持續分裂？川普勝選後新民調 逾半美國民眾反對續援烏克蘭

台積電已成兵家必爭之地 曾繁城：卡達曾來問到當地設廠的可能

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電前副董事長暨現任董事曾繁城（左2）今日在第 18 屆潘文淵獎頒獎典禮上致詞。記者尹慧中攝影
台積電前副董事長暨現任董事曾繁城（左2）今日在第 18 屆潘文淵獎頒獎典禮上致詞。記者尹慧中攝影

台積電（2330）創辦人張忠謀五年前已預言台積電成兵家必爭之地，如今台積電「已真正成為兵家必爭之地」。而台積電前副董事長暨現任董事、創意董座曾繁城26日在第18屆潘文淵獎頒獎典禮上致詞時提及，前兩天收到一個mail，卡達方面曾經透過當前的桃園市長張善政來詢問，是否能進一步拜訪介紹投資牽線，詢問台積電能否前往當地設廠。相關議題引發外界關注，也顯示全世界各區域都正爭取台積電投資。

不過，曾繁城先前也公開提到，台積電已在全球三大洲包括美洲、歐洲、亞洲（日本）設廠，但像非洲就沒有必要。目前來看，全球設廠計畫就到現在為止。

中東區域積極邀請台積電，先前傳聞不斷，回顧過去，先前外電9月曾報導，中東區域的阿拉伯聯合大公國曾洽詢並邀台積電建廠，台積電當時曾回應記者提問提出澄清，專注於現有的全球布局專案，目前並沒有新的海外投資具體計劃。

台積電先前回應提到，「公司始終以開放的態度歡迎促進半導體產業發展的建設性討論。然而，我們正專注於現有的全球布局專案，目前並沒有新的海外投資具體計劃。」

業界認為，台積電高階主管訪問中東主要是相關業務開發，並非設廠，台積電EMEA（歐洲，中東及非洲）區域營收占比最低今年第2季僅4%，遠低已敲定投資設廠的美國、日本，且主要是歐洲區域貢獻。

依據台積電財報顯示，今年第2季以客戶總部所在地區分，北美仍是最大宗65%，第二區域則是由中國大陸市場急速拉升至16%，相較今年首季僅9%以及去年同期12%皆大幅提升，並取代亞太區再度成為第二大區域市場，亞太區域占比則降至9%，日本維持6%，其餘為EMEA區域僅約4%。

中東 台積電

延伸閱讀

外資賣超292億元 砍鴻海台積電買航空雙雄

台積電高雄2奈米廠進機 園區公共建設進度穩定

張忠謀自傳點曾拒業務主管職 劉德音幽默回：我那時還小

川普祭關稅大刀 台積電前董座劉德音：不太有影響 因台商都賺中間財

相關新聞

張忠謀自傳點曾拒業務主管職 劉德音幽默回：我那時還小

台積電（2330）創辦人張忠謀在自傳下冊將在29日正式出版，依據出版社授權的內容提及張忠謀在自傳中回憶，為讓劉德音和魏哲...

台積電董座劉德音首曝將自行創業 計畫在美國成立產業性智庫

台積電前董事長劉德音今日首度對外透露他想自行創業。但他強調並不是為了賺錢，只是回歸他原本最想要做的研究，切入成立非政治性...

台積電已成兵家必爭之地 曾繁城：卡達曾來問到當地設廠的可能

台積電（2330）創辦人張忠謀五年前已預言台積電成兵家必爭之地，如今台積電「已真正成為兵家必爭之地」。而台積電前副董事長...

劉德音獲頒潘文淵獎 感謝人生貴人曾繁城、蔡力行、張忠謀

台積電（2330）前董事長劉德音26日出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮並獲頒獎項，他在致詞時感性發言提到，要感謝一...

台積電前董座劉德音獲潘文淵獎 卓越創新引領台灣科技登頂全球

台積電前董事長劉德音榮獲第18屆「潘文淵獎」得獎人，今（26）日在香格里拉台北遠東國際飯店舉行頒獎典禮，以表揚得獎者長期...

聯發科半導體設計、人工智慧論文入選全球頂尖國際學術會議

聯發科技今（26）日宣布，有7篇論文入選2025國際固態電路研討會（2025 ISSCC），其中5篇來自台灣總部的研發團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。