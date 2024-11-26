台積電已成兵家必爭之地 曾繁城：卡達曾來問到當地設廠的可能
台積電（2330）創辦人張忠謀五年前已預言台積電成兵家必爭之地，如今台積電「已真正成為兵家必爭之地」。而台積電前副董事長暨現任董事、創意董座曾繁城26日在第18屆潘文淵獎頒獎典禮上致詞時提及，前兩天收到一個mail，卡達方面曾經透過當前的桃園市長張善政來詢問，是否能進一步拜訪介紹投資牽線，詢問台積電能否前往當地設廠。相關議題引發外界關注，也顯示全世界各區域都正爭取台積電投資。
不過，曾繁城先前也公開提到，台積電已在全球三大洲包括美洲、歐洲、亞洲（日本）設廠，但像非洲就沒有必要。目前來看，全球設廠計畫就到現在為止。
中東區域積極邀請台積電，先前傳聞不斷，回顧過去，先前外電9月曾報導，中東區域的阿拉伯聯合大公國曾洽詢並邀台積電建廠，台積電當時曾回應記者提問提出澄清，專注於現有的全球布局專案，目前並沒有新的海外投資具體計劃。
台積電先前回應提到，「公司始終以開放的態度歡迎促進半導體產業發展的建設性討論。然而，我們正專注於現有的全球布局專案，目前並沒有新的海外投資具體計劃。」
業界認為，台積電高階主管訪問中東主要是相關業務開發，並非設廠，台積電EMEA（歐洲，中東及非洲）區域營收占比最低今年第2季僅4%，遠低已敲定投資設廠的美國、日本，且主要是歐洲區域貢獻。
依據台積電財報顯示，今年第2季以客戶總部所在地區分，北美仍是最大宗65%，第二區域則是由中國大陸市場急速拉升至16%，相較今年首季僅9%以及去年同期12%皆大幅提升，並取代亞太區再度成為第二大區域市場，亞太區域占比則降至9%，日本維持6%，其餘為EMEA區域僅約4%。
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