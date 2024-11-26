弘凱：南通廠明年第4季量產 盼光學封裝跨入半導體

光電半導體整合方案供應商弘凱光電總經理曾智宏今天表示，南通廠規畫明年3月裝機、4月分批試產、10月全面量產，第4季全面量產後，深圳廠產能也將轉至南通廠。

弘凱今天舉行法人說明會，曾智宏指出，現階段仍以深圳廠為主，未來規劃深圳廠產能逐步轉至南通廠，南通廠第1期產能將是深圳廠3倍，後續可擴充。

曾智宏說明，已加入矽光子產業聯盟，觀察LED封測領域能夠在矽光子產業鏈扮演何種角色，並期待從既有的光學封裝出發，延伸到半導體封裝領域的可能性，南通新廠也將扮演更積極角色。

弘凱表示，除了既有感測、照明產品，應用於PC、遊戲並積極投入車用市場，目前以中國及亞洲市場為主，歐美市場也有布局，因應美國總統當選人川普（Donald Trump）的高關稅政策，分散布局壓力沒那麼大。

弘凱光電統計，今年前3季營收為新台幣6.3億元，較去年同期成長2.1%；稅後淨利為1.2億元、年增4.1%；累計今年1至3季每股稅後盈餘（EPS）為1.71元。

曾智宏表示，今年中國製造業和房地產市場持續疲弱、經濟放緩，受大環境影響，今年前3季營收較去年僅微幅上揚，但仍藉由調整產品組合，提升高技術含量及附加價值產品，維持毛利率向上，同時透過提升營運管理效能，前3季EPS持續呈現年正成長。

在ICLED推廣上，今年是弘凱積極邁向國際市場的一年，2024年分別於中、美、德及韓國等市場大力推廣最新款EVO ICLED產品，於國際車用市場大幅提高技術能見度，並於甫落幕的德國慕尼黑電子展中發表獨家色彩校正軟體。

弘凱表示，去年即已開始布局軟體，以技術服務來提升附加價值、深化國際市場。除汽車氛圍燈應用外，弘凱ICLED系列在許多消費性產品開花結果，包括韓系一線品牌電競螢幕氛圍燈、以及日本柏青哥遊戲機台應用等。

在智能感測應用部分，包含IR LED與感測等不可見光產品耕耘有成，前3季展現顯著的年成長，憑藉完整的產品線和全球最小尺寸紅外線發設管等技術實力，成功拓展至智慧門鈴及安防監控等應用場景。

此外，市場對明年美國消費性電子產（CES）將發表人工智慧（AI）筆電抱以期待，弘凱表示，積極開發應用於AI筆電和電競筆電鍵盤的新技術，期盼搭上下一波換機需求浪潮。