深化虛擬主播市場 17LIVE收購日本娛樂公司mikai

直播平台17LIVE集團今天宣布，收購日本娛樂公司mikai，包含旗下運營虛擬主播（vtuber）經紀品牌「Re:AcT」，此為17LIVE第3家以虛擬主播為主要業務的公司，也實踐今年年初17LIVE曾表示，未來虛擬主播和直播電商，將是公司驅動成長的2大引擎願景。

至於收購金額與股權，17LIVE表示無法透露。

17LIVE集團去年在新加坡交易所掛牌上市，近年持續投入虛擬主播，除了近期收購專門培育虛擬主播的經紀公司mikai之外，旗下還有專門打造虛擬主播造型和外觀的「NexuStella」公司，以及操作支援虛擬主播技術公司「N Craft（V-iii）」。

17LIVE表示，透過這次的收購計畫，將運用mikai在經營虛擬主播IP的知名度與影響力，結合集團旗下品牌NexuStella和V-iii的業務能量，策略性加速虛擬主播事業發展。mikai將專注於發掘和培育新虛擬主播，並透過17LIVE核心業務-直播平台，讓旗下虛擬主播有專屬表演平台，提升集團營運綜效。

17LIVE表示，看好全球虛擬內容市場快速成長的潛力與機會，集團將虛擬主播業務列為營運成長動能的核心目標之一。17LIVE今年公布「17LIVE前進策略」，鎖定優化平台競爭力、多元化營收與策略性聯盟以推動集團整體成長，並提升平台中長期價值。

17LIVE集團執行董事兼首席執行長姜泓匯指出，本次收購mikai，將讓17LIVE在虛擬主播市場迎向新里程碑，讓17LIVE從單一直播平台營運商，轉型為擁有自有IP的直播平台，與IP經紀營運公司。