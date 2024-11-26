可成台南仁愛廠遇火警 估無重大財損

金屬機殼大廠可成（2474）26日公告旗下台南仁愛廠實驗室發生火災，實驗器材與化學物品起火，當下已通報消防單位救災，未造成任何人員傷亡與重大財損，不影響製程與生產。

可成指出，26日凌晨12時許，公司旗下台南仁愛廠三樓實驗器材起火燃燒產生濃煙，經消防單位救災後，也將事故立即排除，由於事故發生面積僅六坪，加上無人員傷亡，因此估無重大影響。

展望未來，可成內部預估，AI PC除有望推升換機潮湧現，因設計較為複雜，因此對高規格機殼的需求也將同步增長，有利於可成營收、獲利雙雙成長。

至於海外產能規劃方面，可成正積極投資泰國，目前仍在購地程序以及整地階段，明年上半年取得土地，並在2026年底至2027年初開始加入生產行列，將先以消費性電子機構件為主，並陸續導入半導體前端設備零組件與醫療器材等製造。

可成累計今年前三季營收134.47億元，年減8.9%，稅後純益94.41億元，年減4.2%，每股純益13.88元，較去年同期每股純益14.31元略減，不過毛利率來到32.5%，年增4.9個百分點。