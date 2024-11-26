台積電高雄2奈米廠進機 園區公共建設進度穩定

晶圓代工廠台積電今天舉行高雄2奈米廠進機典禮，力拚2025年營運量產。高雄市經發局今天表示，目前台積電建廠及園區公共建設同步施工的進度穩定，市府將持續與台積電緊密合作。

高雄市經發局長廖泰翔今天透過新聞稿表示，目前台積電公司建廠及園區公共建設同步施工的進度穩定。楠梓產業園區開發工程包含滯洪池、污水調勻池、再生水配水池及景觀綠廊等公共設施。

廖泰翔說，污水調勻池已於今年10月配合啟用、自來水配水池也陸續進行功能測試，將提供晶圓廠的廠務設施運轉測試，協助台積電最先進技術及早量產。市府與台積電將持續緊密合作，加速推動高雄半導體先進製程。

高雄市長陳其邁今天上午接受媒體聯訪表示，台積電的進駐不僅代表AI產業的快速發展，更帶動高雄市整體的產業轉型。未來高雄的2奈米製程，搭配台南既有的3奈米、5奈米製程，串聯各大園區成爲「南部半導體S廊帶」，將成為全球最關鍵的先進製程、半導體產業聚落。

陳其邁並表示，建廠過程中高市府與台積電密切合作，雙方都拿出了最高的效率，讓先進製程加速落地高雄，甚至比原訂的期程提早了半年。

此外，台積電也提出高階人才、員工安居等需求，市府全力配合並提出解決方案，包含增設國小、實驗中學增班、聯外交通的強化、再生水廠的建置，甚至成功邀請國內頂尖的清華、陽明交通大學進駐高雄設置分校。

陳其邁說，許多員工終於有機會回到家鄉高雄工作，對於帶動高雄市整體產業發展，台積電設廠可說是非常重要的事，高雄也持續努力做好台積電擴大投資高雄的準備。