聯電在全國持續改善競賽中 奪6金1銀及最佳改善創新獎

聯電（2303）在11月22日於經濟部產業發展署指導，財團法人中衛發展中心主辦的｢台灣持續改善活動｣ 競賽（TCIA）中，連續21年創佳績，今年再創新紀錄。本次參賽的7組團隊，由97家企業的180團隊中脫穎而出，獲評審團高度肯定，奪得6金1銀佳績。此外，在智能應用主題上，亦獲頒 ｢最佳改善創新獎｣ 殊榮。

聯電表示，從今年參賽團隊的成果可看出，數位轉型工具的使用已成為改善對策的主流，團隊善用AI及數位工具，在產品開發、品質、產能、效率及成本等項目上，皆獲重大突破，7組團隊預期共為聯電創造超過50億的財務效益。

聯電指出，南科製程整合部門高效圈，聚焦在如何以安全且極速的方式進行擴廠，結合與客戶策略結盟的創新布局，藉由洞悉關鍵風險，搭配數位工具有效提升擴廠效率，並同步降低產品驗證風險。

聯電進一步說，南科生產部門熊大圈，創新維修手法並結合灰階厚度分析系統，大幅降低保養成本，並開發智能調機系統及革新對準補值手法，提升生產效率。

南科缺陷管理部門旋鋒圈，透過多項AI技術辨識缺陷並協助工程師查察可疑機台，提升缺陷管理效率，在其智能工具應用上，獲頒｢最佳改善創新獎｣殊榮。

聯電強調，竹科8F廠強力圈，與國內廠商合作藉由AI工具開發內嵌式AOI檢驗專利技術，實現量產檢驗一步到位，大幅降低購機成本並成功扶植國內廠商打入半導體供應鏈。品保處精智圈，致力於自主開發 AI 技術，成功促成SPC管理數位轉型，大幅降低管理作業時間和提升產品趨勢異常偵測力，成為非生產單位數位轉型之標竿。

另外，新加坡生產部門卓越圈，採用TRIZ等創新手法，大幅提升良率14%，打造車用產品在極端環境下具超高可靠性，並結合機器學習，有效提升產量15%，且新加坡程整合部門鵬飛圈，透過虛擬元件仿真模型、DOE等手法， 開發出業界存儲密度最高、成本最低之55奈米嵌入式閃存技術新平臺。

聯電在此次競賽活動中，充分展現了公司上下對持續改善活動及公司數位轉型策略的高度執行力，預期未來聯電將承襲既有優質的量能，隨著AI的浪潮，加速提升公司品質體系及生產作業效能，可望在厚植企業營運體質及強化市場競爭力之同時，也將為客戶提供更穩健，更優質的晶圓製造服務。