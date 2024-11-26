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張忠謀自傳點曾拒業務主管職 劉德音幽默回：我那時還小

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電前董事長劉德音出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮。記者尹慧中攝影
台積電前董事長劉德音出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮。記者尹慧中攝影

台積電（2330）創辦人張忠謀在自傳下冊將在29日正式出版，依據出版社授權的內容提及張忠謀在自傳中回憶，為讓劉德音和魏哲家兩人有新學習機會，徵詢他們是否有意願接員工數只有 60、70人業務發展組織職位，結果劉德音拒絕，魏哲家卻欣然接受。這段往事，台積電前董事長劉德音今日出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮時幽默回應，「我那時還小」。語畢引發現場笑聲不斷。潘文淵文教基金會董事長史欽泰則在旁邊幽默補充，相信這也是培訓的一環。

依據天下文化授權內容，張忠謀在自傳回憶，事實上，以員工數目衡量主管職位的重要性是一個錯誤的迷思。與最高層接觸機會也許是更好的衡量。當時徵詢魏哲家，他倒欣然接受業務發展組織的職位。那麼就這麼定了。當然，劉德音也得到了他所要的營運組織職位。

第十八屆「潘文淵獎」頒獎典禮今(26日)於香格里拉台北遠東國際飯店隆重舉行，以表揚得獎者長期對我國科技產業發展開拓卓越貢獻的終身成就獎，頒獎典禮由基金會董事長史欽泰主持，前行政院院長，現任中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄頒獎。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰致詞時表示，基金會自1996年成立以來，始終致力於推動臺灣科技產業的發展，並紀念潘文淵博士對積體電路產業的遠見與卓越貢獻。基金會設立的「潘文淵獎」表揚科技領域具突出成就的業界領袖，自2004年起已累積多位傑出得主，包括張忠謀、施振榮、蔡明介等科技產業的頂尖領袖，這些得獎者共同成就了臺灣在全球科技產業的領先地位。

頒獎人劉兆玄指出，潘文淵獎是臺灣科技界的最高榮譽，素有「台灣科技界的諾貝爾獎」之稱。劉德音博士的傑出成就不僅深刻影響了國家的半導體產業，也在國際上廣受肯定。他的領導與創新使台積電在先進製程及綠色製造等領域屢創新局，彰顯了臺灣在全球半導體產業中的強大實力。

曾繁城董事長說明，今年由台積電前董事長劉德音博士榮獲潘文淵獎最高榮譽，他在1993年加入台積電，擔任工程副處長一職，建立台積公司首座八吋晶圓廠，主導先進技術事業，並在2000 年台積電購併世大積體電路後出任總經理，順利將世大內部的管理、企業文化改造成為台積電經營模式，備受張忠謀創辦人信任。2018年6 月台積電創辦人張忠謀退休後，接任董事長，2024年6月股東大會後正式卸任董事長職務並退休。

劉博士長期深耕於半導體產業，憑藉其創新精神和前瞻視野，帶領台積電在技術上持續突破，不僅穩固了台灣在全球半導體市場的領導地位，也向世界展示了我們國家在尖端科技上的強大實力。在劉博士領導下，台積電突破了技術的邊界，從先進製程到環保製造，總是站在科技的最前端，開創了無數創新的局面。更重要的是，他始終不忘企業的社會責任，積極投入於綠色製造、可持續發展與社會公益，成為追求創新方面的模範。

面對全球疫情帶來的晶片短缺危機，台積電在劉博士的指導下穩定產能供應，並與慈濟、鴻海（2317）聯手捐贈BNT疫苗，以行動支持台灣度過艱難時期，受到國人高度敬重。台積電近年來持續擴大在台灣的先進製程布局，同時積極推動全球化戰略。

由本屆得獎人台積電前董事長劉德音博士、潘文淵文教基金會史欽泰董事長與論壇主持人今周刊林宏文顧問，特別於此次頒獎典禮的「文淵論壇」，進行訪談，分享劉德音博士、史欽泰董事長在企業經營、人才培育及未來生涯規劃等觀點。未來基金會也將繼續秉持潘文淵先生開創臺灣半導體產業以及鼓勵青年學子的精神，為協助科技產業的發展盡一份心力。

台積電前董事長劉德音出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮。記者尹慧中攝影
台積電前董事長劉德音出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮。記者尹慧中攝影

劉德音 台積電 董事長

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