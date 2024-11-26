台積電董座劉德音首曝將自行創業 計畫在美國成立產業性智庫
台積電前董事長劉德音今日首度對外透露他想自行創業。但他強調並不是為了賺錢，只是回歸他原本最想要做的研究，切入成立非政治性及為了謀利的智庫，打算選擇影響全球產業巨大的美國出發 ，與母校柏克萊大學共同籌組。
劉德音也透露近期很享受當「爺爺」的樂趣，退休後回美國，兒子恰好生了一個兒子，他每天和家人在一起，尤其看到孫子改變，「真的非常滿足」。
至於為何選擇創業成立非利益性的智庫，劉德音進一步解釋說，美國智庫大都是政治人物參與，一般的顧問公司是為賺錢，很難有很好的政策交給當政的人，但美國政策很重要，影響盟友甚大，所以希望設立智庫，讓業界以產業界角度，而非政治角度來鑽研。
他進一步指出，未來智庫包含二大領域，一是學術研究；另一項是與美國政治決策聯結，提供較合理及安全的產業政策制定。
劉德音說，美中博奕，美國幾乎用了近80%的力量在阻撓中國發展，20%力量用於強化自己的實力，他認為美國決策者應改變此思維，應把80%的力量，用在強化自我的實力，這也是他打算成立智庫要做的事。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 他讚悠遊卡「Super i貼卡」很好用！意外曝2致命傷「會失效」 官方回應了
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 日本旅遊提行李免鐵腿！教你Google Maps開啟神功能導航「電梯路線」
📢 高CP值娃包瘋搶推薦！郵局收納包僅150元 主管現場開痛包團購「變最帥男人」
📢 便宜資費在這！4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言