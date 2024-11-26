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台積電董座劉德音首曝將自行創業 計畫在美國成立產業性智庫

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電前董事長劉德音獲頒第18屆「潘文淵獎」。記者黃義書／攝影
台積電前董事長劉德音獲頒第18屆「潘文淵獎」。記者黃義書／攝影

台積電前董事長劉德音今日首度對外透露他想自行創業。但他強調並不是為了賺錢，只是回歸他原本最想要做的研究，切入成立非政治性及為了謀利的智庫，打算選擇影響全球產業巨大的美國出發 ，與母校柏克萊大學共同籌組。

劉德音也透露近期很享受當「爺爺」的樂趣，退休後回美國，兒子恰好生了一個兒子，他每天和家人在一起，尤其看到孫子改變，「真的非常滿足」。

至於為何選擇創業成立非利益性的智庫，劉德音進一步解釋說，美國智庫大都是政治人物參與，一般的顧問公司是為賺錢，很難有很好的政策交給當政的人，但美國政策很重要，影響盟友甚大，所以希望設立智庫，讓業界以產業界角度，而非政治角度來鑽研。

他進一步指出，未來智庫包含二大領域，一是學術研究；另一項是與美國政治決策聯結，提供較合理及安全的產業政策制定。

劉德音說，美中博奕，美國幾乎用了近80%的力量在阻撓中國發展，20%力量用於強化自己的實力，他認為美國決策者應改變此思維，應把80%的力量，用在強化自我的實力，這也是他打算成立智庫要做的事。

創業 劉德音 美國

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