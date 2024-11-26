快訊

直播／遊行現場沸騰畫面曝！民眾呼聲中英雄前進總統府 賴總統發表談話

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

聽新聞
0:00 / 0:00

劉德音獲頒潘文淵獎 感謝人生貴人曾繁城、蔡力行、張忠謀

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電前董事長劉德音出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮。記者尹慧中攝影
台積電前董事長劉德音出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮。記者尹慧中攝影

台積電（2330）前董事長劉德音26日出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮並獲頒獎項，他在致詞時感性發言提到，要感謝一路走過來的貴人，他在人生各個階段中都有幸獲得世界級的老闆的指導，不斷地學習成長，並先後點名感謝貴人曾繁城、蔡力行、張忠謀，並感謝父母，一度語帶哽咽。

劉德音致詞時說，首先感謝美國貝爾實驗室的老闆 PK田、田炳耕先生，他曾是臺灣中央研究院院士也是美國國家科學院院士，前幾年他已經過世與他共事六年多，他對我只有不斷不斷的稱讚，不斷的鼓勵到今天，他的話仍一直在驅動我發揮我的潛力。

劉德音致詞時並說，來參加台積電是Rick Tsai （蔡力行）以及FC（曾繁城）邀請我來的，我在他們的指導下從一個做研究的科學家轉型，成一個在工地建廠和管理工廠的專家。他也幽默說「自認專家」。

劉德音致詞時並說，「當然也要感謝台積公司的創辦人Ｍorris（張忠謀）讓我見識到一個經營現代世界級大公司，他讓我參與公司各方面的經營，從Operations到R&D到Marketing到Sales，還有Planning，還有到公司的ESG的社會責任等事務，這真是我一生最幸福的經歷。」

劉德音最後也語帶哽咽說，「最後我要感謝我的父母，他們雖然已過世許多年，但是他們對我所說的許多話都仍然是我一直追求的目標 。」

劉德音並說，要感謝賢妻，他是我四十多年的伴侶，沒有他的支持，我是不可能在臺灣的TSMC裡，努力三十年了還是讓我不能忘記自己的初衷。

劉德音致詞說， 今天能夠獲獎心中非常榮幸，懷著感動的心情，要感謝許多人，需要感謝這麼多的前輩，過去有時面對各方的質疑，尤其在做董事長期間有許多工作都在國外，國內事鮮有人知。

劉德音也說，「也要感謝我在TSMC過去各階段的同事們，曾經與我在風雨中同行的朋友們，我們面對很多很多困難，想起過去我記得的只是困難，我們不互相推諉，只是在一起承擔，無私的合作。我更要感謝我一路走過來，提醒我的貴人，我在人生各個階段中，都有幸與世界級的老闆，讓我不斷地學習成長。」

劉德音 台積電 蔡力行

延伸閱讀

帶領台積電6年市值增4.2倍 劉德音獲潘文淵獎

張忠謀新書自揭2009年重返台積電CEO 親自赴美與黃仁勳解決輝達的懸案

台灣棒球根本贏不了日本？胡采蘋：若張忠謀一開始說不可能就無今日台積電（2330）

張淑芬分享與張忠謀養生和愛情長跑16字祕訣

相關新聞

川普關稅大刀砍向中加墨 電子五哥：打的是七傷拳 壓力恐落在客戶身上

美國總統當選人川普還沒就職，就已揮舞關稅戰大旗，宣布上任第一天將簽署行政命令，針對美國最親密的盟友墨西哥、加拿大課徵25...

川普祭關稅大刀 台積電前董座劉德音：不太有影響 因台商都賺中間財

川普將對全球課徵關稅，台積電前董事長劉德音今日表示並不太會有影響，因為「我們（指台灣企業）都賺中間財。」

張忠謀自傳點曾拒業務主管職 劉德音幽默回：我那時還小

台積電（2330）創辦人張忠謀在自傳下冊將在29日正式出版，依據出版社授權的內容提及張忠謀在自傳中回憶，為讓劉德音和魏哲...

台積電董座劉德音首曝將自行創業 計畫在美國成立產業性智庫

台積電前董事長劉德音今日首度對外透露他想自行創業。但他強調並不是為了賺錢，只是回歸他原本最想要做的研究，切入成立非政治性...

劉德音獲頒潘文淵獎 感謝人生貴人曾繁城、蔡力行、張忠謀

台積電（2330）前董事長劉德音26日出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮並獲頒獎項，他在致詞時感性發言提到，要感謝一...

台積電前董座劉德音獲潘文淵獎 卓越創新引領台灣科技登頂全球

台積電前董事長劉德音榮獲第18屆「潘文淵獎」得獎人，今（26）日在香格里拉台北遠東國際飯店舉行頒獎典禮，以表揚得獎者長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。