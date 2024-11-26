劉德音獲頒潘文淵獎 感謝人生貴人曾繁城、蔡力行、張忠謀

台積電（2330）前董事長劉德音26日出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮並獲頒獎項，他在致詞時感性發言提到，要感謝一路走過來的貴人，他在人生各個階段中都有幸獲得世界級的老闆的指導，不斷地學習成長，並先後點名感謝貴人曾繁城、蔡力行、張忠謀，並感謝父母，一度語帶哽咽。

劉德音致詞時說，首先感謝美國貝爾實驗室的老闆 PK田、田炳耕先生，他曾是臺灣中央研究院院士也是美國國家科學院院士，前幾年他已經過世與他共事六年多，他對我只有不斷不斷的稱讚，不斷的鼓勵到今天，他的話仍一直在驅動我發揮我的潛力。

劉德音致詞時並說，來參加台積電是Rick Tsai （蔡力行）以及FC（曾繁城）邀請我來的，我在他們的指導下從一個做研究的科學家轉型，成一個在工地建廠和管理工廠的專家。他也幽默說「自認專家」。

劉德音致詞時並說，「當然也要感謝台積公司的創辦人Ｍorris（張忠謀）讓我見識到一個經營現代世界級大公司，他讓我參與公司各方面的經營，從Operations到R&D到Marketing到Sales，還有Planning，還有到公司的ESG的社會責任等事務，這真是我一生最幸福的經歷。」

劉德音最後也語帶哽咽說，「最後我要感謝我的父母，他們雖然已過世許多年，但是他們對我所說的許多話都仍然是我一直追求的目標 。」

劉德音並說，要感謝賢妻，他是我四十多年的伴侶，沒有他的支持，我是不可能在臺灣的TSMC裡，努力三十年了還是讓我不能忘記自己的初衷。

劉德音致詞說， 今天能夠獲獎心中非常榮幸，懷著感動的心情，要感謝許多人，需要感謝這麼多的前輩，過去有時面對各方的質疑，尤其在做董事長期間有許多工作都在國外，國內事鮮有人知。

劉德音也說，「也要感謝我在TSMC過去各階段的同事們，曾經與我在風雨中同行的朋友們，我們面對很多很多困難，想起過去我記得的只是困難，我們不互相推諉，只是在一起承擔，無私的合作。我更要感謝我一路走過來，提醒我的貴人，我在人生各個階段中，都有幸與世界級的老闆，讓我不斷地學習成長。」