因應美國製造 迎廣南加州設廠明年首季量產
美國總統當選人川普主張美國製造，伺服器機殼廠迎廣總經理黃國輝今天說，迎廣已把美國南加州的銷售據點改為製造廠，投資約400萬美元（約新台幣1.3億元），10月底完成設備安裝，開始進行試產，預計明年第1季量產。
黃國輝下午出席法人說明會表示，川普（DonaldTrump）當選美國總統後，美國市場發生明顯變化，尤其是客戶對美國製造的要求增加，影響迎廣的策略。迎廣進入美國市場已38年，南加州據點過去以銷售為主，雖然美國建廠相關成本很貴，仍決定因應美國製造趨勢。
他提到，迎廣為擴大全球生產布局，已投資1500萬美元在馬來西亞設廠，初期將以系統組裝為主，未來規劃納入機構製造，總投資金額將上看新台幣11億元至12億元，預計明年第3季開始量產。
黃國輝坦言，「因為地緣政治關係，有些東西我們必須要未雨綢繆」，美國廠和馬來西亞廠可以作為應變措施。迎廣與東協國家很多客戶早就有在配合，馬來西亞廠營運後，與客戶配合會更緊密。
黃國輝表示，迎廣的人工智慧（AI）產品營收比重蠻高，因為是高單價產品，一台AI伺服器相當於幾十台傳統伺服器營收，未來AI產品比重會持續提高。
迎廣今年前3季合併營收約新台幣21.53億元，年增30%；稅後淨利約2.68億元，年增逾26倍；每股盈餘3.02元。
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