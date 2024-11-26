聯詠台南研發中心開工 預計2027年第3季完工
驅動IC大廠聯詠（3034）於26日舉辦台南研發中心大樓新建工程開工典禮，預計將於2027年第3季完工。
未來聯詠的台南研發中心功能涵蓋辦公與研發實驗場域，該公司指出，智慧節能研發大樓位於南科南路與南科二路交會的核心地段，共設地上7層和地下3層，以IC 為靈感啟發，內部空間設計以大型核心辦公空間為主，搭配小型討論區及會議空間；外觀採L型量體設計，有效提升空間使用效率，主立面逐層退縮並設置綠植露台。
聯詠表示，大樓建築設計利用立面遮陽與空氣導流設計，大幅降低能耗，節能效率達25％，屋頂設置360kw太陽能板，可年節電約200萬度，減少1,000公噸碳排放，並採節水設計，預計全年可節省約1,200公噸水資源。
同時，聯詠提到，台南研發中心預計將於2027年第3季完工，未來可提供南科1,000個研發職位，年產值預估達300億元。
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