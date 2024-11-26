Pure Storage擴充FlashArray產品陣容 推出全新FlashArray//C20

擁有全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage（NYSE: PSTG）26日宣布擴充其FlashArray產品陣容，推出FlashArray//C20。FlashArray//C20是專為將企業級效能、可靠性及靈活性下放至較小規模與分散式部署環境而打造，能讓Pure Storage切入新的市場，為客戶提供業界無人能及的無縫擴充升級路徑。

Pure Storage亞太日本地區副總裁暨總經理Nathan Hall表示，FlashArray//C20讓Pure Storage能切入更多市場，以親民又具成本效益的方式將企業級效能下放到邊緣與分散式部署環境。

另外，此新機型將使得亞太日本地區所有規模的企業不論在遠端辦公室或是在主要資料中心，都能享受Pure Storage的可靠性、擴充性及效率。

Pure Storage指出，在資料成長、應用程式需求變化以及技術不斷演進的情況下，企業需要靈活和效率，但卻經常面臨預算上的壓力，以及零碎儲存解決方案帶來的限制，公司推出全新的FlashArray//C20專為滿足這些需求而設計，提供一套靈活、可擴充解決方案，為小規模、邊緣及分散式環境量身打造。

Pure Storage平台再加上通過考驗的FlashArray架構，讓企業在降低營運成本的同時又能將Pure Storage體驗延伸至更多類型的部署環境與應用情境。

Pure Storage說明，FlashArray//C20是Pure Storage FlashArray家族的最新成員，將進階的功能下放至入門級和邊緣部署環境，包括以較低的容量提供企業級效能，在親民的入門級區間提供一套企業級儲存解決方案，最適合邊緣及遠端／分支辦公室（ROBO）的應用情境。

Pure Storage進一步說，以Pure Storage可擴充架構為基礎打造的FlashArray//C20系統，能隨客戶的成長而無縫、升級不中斷至更高的FlashArray機型。