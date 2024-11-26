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信驊Cupola360智慧巡檢 應用於越南首座燈塔工廠

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
信驊營運長謝承儒。本報資料照片
信驊營運長謝承儒。本報資料照片

信驊及其子公司酷博樂，攜手鴻海科技集團旗下工業富聯，在越南北江廠成功部署Cupola360智慧巡檢方案，該廠亦於近日榮獲世界經濟論壇（WEF, World Economic Forum）「燈塔工廠」認證，成為越南首座燈塔工廠。

這是繼2023年信驊科技參與打造全球首座AI伺服器燈塔工廠─桃園南青廠後，再次以Cupola360全景視覺遠端管理技術，協助鴻海北江廠成為越南全國首座燈塔工廠，進一步展現該技術在智慧製造中的卓越價值。

信驊Cupola360智慧巡檢方案運用獨家專利全景拼接技術，為越南北江廠提供720度無死角的即時監控管理。透過沉浸式視覺化管理系統，管理團隊可遠端完成巡檢、異常排查及虛擬導覽，而無需親臨現場。該技術還整合了第三方AI分析系統，能即時偵測異常並自動通知管理者，協助快速應對挑戰。此解決方案顯著減少了企業對傳統SCADA系統的依賴，有效減少交通移動的碳足跡，積極協助企業達成ESG減碳目標。

信驊科技營運長謝承儒表示，越南作為開發中國家，沒有大量傳統設備的包袱，新建的工廠也無須汰換舊有系統，所以能迅速引進最先進的科技，提升產業地位及競爭力。透過最新的全景視覺技術，不但大幅降低傳統攝影機所需的高AI運算成本，還能符合當前主權AI (Sovereign AI)的趨勢，讓企業擁有AI自主升級的彈性。企業無需依賴傳統攝影機業者，即可進行AI技術的自主開發，從而達成彎道超車。我們將結合主權AI的Cupola360智慧巡檢技術導入越南北江廠，不僅展現了全景視覺管理技術的巨大潛力，也為製造業的遠端AI管理樹立了新標準。

越南北江廠發展策略負責人王全成，以其實際操作經驗表示，「透過Cupola360全景技術與AI分析的結合，我們實現了全廠區的透明化數據管理與智慧遠端監控，使管理團隊能迅速發現問題並即時解決，大幅提升了決策效率及整體營運效能。」

AI 信驊 越南

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