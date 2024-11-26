「碳競爭力100強」名單出爐 代工三雄各顯神通齊上榜

台大風險中心產業氣候風險研究團隊近日攜手商周啟動「碳競爭力100強」評選，並從國內900多家上市公司中，依照國際通用的碳揭露架構、產業分類，來篩選出符合評選資格企業；而有「代工三雄」之稱的大廠廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）則透過推動不同的減碳作為，成功在「碳生產力成長率」、「碳排增加率」方面，取得不錯的表現，因此一同被選入「碳競爭力100強」。

據悉，這項碳競爭力評選共劃分為兩大部分，首先第一個部分是以「企業公開揭露數據」為主，評比要點包括：1.碳排減少率：碳排量變化；2. 碳生產力：營收與碳排之比例，碳生產力成長率；3. 減碳承諾度：公司為來減碳規劃與具體時程、達成狀況；4. 減碳與管理層績效關聯強弱：是否由董事會負責督管減碳目標；5. 揭露範圍完整度：是否已開始揭露範疇三碳排。

第二部分則要求「企業自行至線上來填寫問卷」，其中評比要點包括：1.減碳計畫、目標、措施之擬定；2.設計產品、製程、組織、行銷等面向的低碳創新內容；共計兩大要點。對此，主辦方會在回收企業調查問卷評分後，再將入選的大廠，依照國際通用產業來進行分類，包括「減碳關鍵產業」、「電子製造產業」、「其他製造業」、「服務業及其他」、「金融保險業」等，記載的十分詳盡。

據「碳競爭力百強」名單顯示，廣達去(2023)年推動的減碳計劃為「完成以ISO 14064-1:2018之內部碳盤查系統，購買綠電比例達四個廠區用電總量佔比27.92%」，藉此也讓去年的碳生產力成長率達30%、而碳排增加率減少為-37%。緯創去年則「建立「脫碳目標管理平台」；包裝紙箱配方採100%再生紙材、與外部合作夥伴共創鋰電池回收產線」。帶動碳生產力成長率達14%、碳排增加率減至-22%。