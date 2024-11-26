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聯發科半導體設計、人工智慧論文入選全球頂尖國際學術會議

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科半導體設計、人工智慧論文入選全球頂尖的國際學術會議 展現前瞻技術力與創新力。圖／聯發科提供
聯發科半導體設計、人工智慧論文入選全球頂尖的國際學術會議 展現前瞻技術力與創新力。圖／聯發科提供

聯發科技今（26）日宣布，有7篇論文入選2025國際固態電路研討會（2025 ISSCC），其中5篇來自台灣總部的研發團隊，是台灣20篇獲選論文中，獲選篇數最多的業界單位，也是唯一獲得連續22年論文入選殊榮的台灣企業，累計至今已有超過百篇論文入選。

除此之外，聯發科與其旗下專精於人工智慧領域的研究單位聯發創新基地，另有10篇論文分別入選人工智慧領域中全球頂尖的國際學術會議，包含Google Scholar AI領域排名第一的神經訊息處理系統大會（NeurIPS；Conference on Neural Information Processing Systems），其公布的2024年大會論文名單中，即包含聯發科、聯發創新基地與不同學術單位合作的5篇論文。

另外，聯發創新基地還有兩篇論文入選於Google Scholar AI領域排名第三的國際機器學習會議（ICML；The International Conference on Machine Learning）；而在錄取率僅24%的電腦視覺與模式辨識會議（CVPR；Computer Vision and Pattern Recognition）中，也有三篇由聯發科與學術單位合作的論文入選。

聯發科集團今年共計17篇論文入選全球頂尖的國際學術會議，其中9篇為聯發科集團獨立發表，研究內容涵蓋大語言模型無目標學習、類神經網路高階優化器、影像處理與電腦視覺、人工智慧系統、生成式AI邊緣運算、超高速傳輸介面、先進無線射頻及電源管理晶片等技術，致力行動通訊、高效運算、邊緣AI、雲端AI等領域的技術應用發展，展現創新堅實的前瞻技術實力。

AI 人工智慧 聯發科

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