信驊科技 Cupola360智慧巡檢 完美應用於越南首座燈塔工廠

360度沉浸式影像解決方案領導者信驊（5274）及其子公司酷博樂，攜手鴻海科技集團旗下工業富聯，在越南北江廠成功部署Cupola360智慧巡檢方案，該廠亦於近日榮獲世界經濟論壇（WEF, World Economic Forum）「燈塔工廠」認證，成為越南首座燈塔工廠。

信驊表示，這是繼2023年公司參與打造全球首座AI伺服器燈塔工廠、桃園南青廠後，再次以Cupola360全景視覺遠端管理技術，協助鴻海北江廠成為越南全國首座燈塔工廠，進一步展現該技術在智慧製造中的卓越價值。

信驊指出，Cupola360智慧巡檢方案運用獨家專利全景拼接技術，為越南北江廠提供720度無死角的即時監控管理，透過沉浸式視覺化管理系統，管理團隊可遠端完成巡檢、異常排查及虛擬導覽，而無需親臨現場。

信驊強調，該技術還整合了第三方AI分析系統，能即時偵測異常並自動通知管理者，協助快速應對挑戰。此解決方案顯著減少了企業對傳統SCADA系統的依賴，有效減少交通移動的碳足跡，積極協助企業達成ESG減碳目標。

營運長謝承儒說，越南作為開發中國家，沒有大量傳統設備的包袱，新建的工廠也無須汰換舊有系統，所以能迅速引進最先進的科技，提升產業地位及競爭力，透過最新的全景視覺技術，不但大幅降低傳統攝影機所需的高AI運算成本，還能符合當前主權AI （Sovereign AI）的趨勢，讓企業擁有AI自主升級的彈性。

據悉，該廠區在大規模應用AI和自動化技術後，顯著提升了生產效率。根據世界經濟論壇的評價，該廠成功將勞動生產力提升190%，準時交貨率提高至99.5%，並有效降低45%的製造成本。此成果顯示，數位化管理與永續發展能夠協同推進，並為其他跨國生產基地提供了寶貴的借鑒經驗。

整體來說，信驊科技的Cupola360智慧巡檢技術，不僅助力鴻海（2317）越南廠成為該國首座燈塔工廠，還在遠端管理領域開創新的標竿，未來，公司將持續推動Cupola360技術，協助更多製造業夥伴實現智慧轉型，邁向高效率與永續發展的全新時代。