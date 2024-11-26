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宏碁深耕印度 Acer Plaza 旗艦館盛大開幕

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁近日在印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）的首家旗艦館Acer Plaza正式開幕。宏碁／提供
宏碁近日在印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）的首家旗艦館Acer Plaza正式開幕。宏碁／提供

宏碁（2353）於近日在印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）的首家旗艦館Acer Plaza正式開幕，坐落於印度重要的經濟和工業中心，為宏碁開拓印度零售市場的重大里程碑。Acer Plaza旗艦館囊括宏碁及宏碁智新Acerpure旗下多元產品線，包括筆記型電腦、桌上型電腦、平板及生活家電等消費性電子裝置，其中更包括「印度製造（Make in India）」的產品，展現積極推動在地化與創新的承諾，也期待能透過讓消費者到實體店面親身體驗，感受宏碁於頂尖科技領域的魅力。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，今年適逢宏碁進入印度市場的第25 週年，我們期待能藉由Acer Plaza為消費者帶來獨特的購物體驗，進而與品牌建立更緊密的連結。宏碁深信Acer Plaza的開幕只是起點，未來更將陸續拓展零售據點，擴大於當地市場的影響力。

宏碁瞄準印度使用者對產品體驗的消費習性，進一步布局零售市場，藉由提供高品質及創新的到店服務，於當地樹立新零售標竿。展望未來，宏碁將持續深耕當地市場，計畫於2025年上半年在印度拓點300家Acer Plaza與Acer Mall 門市，讓先進科技不僅能融入印度消費者的日常，更能帶來便利且高效的生活品質。

Acer 印度 宏碁

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