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TrendForce：第3季DRAM產業營收260.2億美元 季增13.6%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
DRAM示意圖。 聯合報系資料照
DRAM示意圖。 聯合報系資料照

根據TrendForce最新調查，今年第3季DRAM產業營收260.2億美元，季增13.6%。受到大陸手機業者去化庫存和陸系DRAM供應商擴產影響，前三大DRAM原廠LPDDR4及DDR4出貨量下降，但供應資料中心的DDR5及HBM需求上升。平均銷售單價部分，三大原廠延續前一季的上漲氛圍，加上HBM持續排擠整體DRAM產能，合約價於第3季達成8%至13%的漲幅。

展望2024年第4季，TrendForce預估整體原廠位元出貨量將較前一季增加，價格則因HBM排擠產能效應可能較預期還弱，及陸系供應商擴產將驅動PC OEM和手機業者積極去化庫存，以取得較低價DRAM產品，預期一般型DRAM (conventional DRAM)合約價、一般型DRAM與HBM合併合約價都將下跌。

分析今年第3季DRAM產業營收情況，受server及PC DRAM的合約價上漲帶動，前三大業者營收皆持續季增。Samsung營收為107億美元，季增9%，排名維持第一。由於其策略性出清LPDDR4及DDR4庫存，造成第三季位元出貨量與上季持平。

SK Hynix第3季營收增加至89.5億美元，季增13.1%，排名第二。該公司位元出貨量季減1%至3%，反映即使其HBM3e出貨擴大放量，仍無法抵銷LPDDR4及DDR4出貨萎縮的影響。排名第三的Micron第三季營收為57.8億美元，季增幅度高達28.3%。由於其server DRAM及HBM3e出貨增加，推升位元出貨量季增約13%。

TrendForce表示，第3季台系DRAM供應商營收皆呈現季減，大幅落後前三大業者。其中，南亞科（2408）因consumer DRAM終端銷售動能轉弱，和陸系供應商在DDR4市場的競爭，出貨量季減逾20%。此外，其第3季營業利益率自-23.4%惡化至-30.8%，反映出停電事件造成的損失。

華邦電（2344）第3季出貨量同樣因consumer DRAM需求轉弱而較上季減少，營收也季減8.6%，下降至1.54億美元。力積電（6770）的DRAM營收若只計算自家生產之consumer DRAM產品，呈現季減27.6%；若加計其代工營收則季增18%，反映代工客戶的補庫存需求仍有所延續。

DRAM 營收

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