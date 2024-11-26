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工商早餐會 產官界探討法日兩國引進核廢料再利用技術

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

工商協進會26日早上舉行工商早餐會，現場上百位企業代表與行政院長卓榮泰及內閣團隊進行對話後，工商協進會理事長吳東亮表示，卓榮泰對新核能技術抱持正面態度，「這是我以前沒聽到過」。工商協進會副理事長黃教漳會後補充說明，國內對核能議題最擔心的核廢料處理，已知法國及日本已有再利用技術，台灣可否爭取向法日兩國爭取核廢料再利用技術授權，這是朝野可共同努力的方向。

工商協進會26日舉行工商早餐會，會前已彙整27項提案共74項建議，提案涉及14個政府部會，其中對經濟部的建議案30項最多，對衛福部的建議案24項位列第二，其餘對金管會及財政部的建議案也各自達17項。工商協進會秘書長朱曦在會後記者會上說明，早餐會討論議題聚焦創新經濟、健康台灣、金融發展、優化稅制、綠色成長、勞資關係等六大面向。

吳東亮表示，卓榮泰除了強調2030年不缺電之外，對新核能技術也抱持正面態度，「這是我以前沒聽到過」。黃教漳會後補充說明，國內對核能議題最關切的重點是核能安全及核廢料的處理，核能安全已能很好的把關，核廢料的處理，目前全世界已知法國及日本已有再利用的技術，台灣是否有機會爭取向法日兩國爭取授權，取得核廢料再利用的技術，這是朝野可共同努力的方向。

針對川普上任後的國際局勢，吳東亮表示，這對台灣及全世界的經濟和產業，甚至地緣政治所產生的不確定性，是全世界共同面臨的問題，所幸民進黨政府可能是少數曾與川普執政團隊打過交道的政府，行政院也已成立台美經貿外交小組，目的是跨部會協調工作，跟美國往來不僅涉及關稅等經濟議題，而是包含全體性議題，將來若有什麼變數，相信政府有在準備、以做出最快最好的因應。

關於台積電（2330）赴美投資是否受川普新政府政策影響，吳東亮表示，從地緣政治改變的角度來看，台積電去美國投資相當重要，這是因應客戶的需求，也凸顯台積電跟美國的科技產業，絕對是合作、不是惡性競爭。

觀察晶片供應鏈，吳東亮指出，事實上晶片IC設計仍以美國為主，台積電是製造端，利潤最高的應該還是在前端的設計；製造端方面，從台灣來看，台積電利潤是很好的，毛利率大概有50%，相當不得了，不過，輝達（NVIDIA）毛利率大概是七成以上，所以「我們也沒有去搶到美國人的利潤，我們是賺我們應該賺的利潤」。

吳東亮強調，台美經貿是上下游合作的關係，「不管工廠擺在哪裡，（台美）合作的關係不改變」，這對台美兩國是絕對正面的，對台積電也是好事情。

台積電 吳東亮 核能

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