ITH 上市開紅盤 董座梁公偉「重作馮婦 心中無股價」
聯發科（2454）轉投資的驅動IC廠ITH-KY（6962）於26日以39.65元掛牌，盤中股價最高觸及65.1元，漲逾六成，收盤價為57.8元，漲幅超過45％
ITH前身為奕力，成立於2004年，於2016年併入聯發科孫公司晨發並下市。原奕力的顯示團隊在集團內與聯發科觸控部門合作開發觸控與驅動整合IC（TDDI），後來ITH於2019年成立，也整併了聯發科觸控團隊。隔年聯發科將ITH出售給東博資本，這些年已發展更多條產品線。
ITH董事長梁公偉也是晨星創辦人，在ITH上市典禮致詞中，形容自己是重作馮婦，跟上次很不一樣，不但是在室內，還與三商餐飲聯合舉行上市掛牌典禮，現場氣氛很熱鬧。
梁公偉說，ITH前身為奕力，之前下市像是進研究所，進一步提升實力，如今再重回資本市場，公司的體質又強化，研發能力與市場滲透率都增加。ITH驅動IC的功用就是要點亮各尺寸的面板螢幕，而在AI時代的面板應用需求會越來越大，目前公司在多種面板應用領域已名列前茅，將會更加努力以茁壯。
梁公偉表示，他心中無股價，只要努力往前跑，把業績展現出來，股價自然會有回應。
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