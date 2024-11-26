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台積電前董事長劉德音退休後新事業？本人親自給答案

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電前董事長劉德音。記者季相儒／攝影
台積電前董事長劉德音。記者季相儒／攝影

台積電（2330）前董事長劉德音先前已自台積電退休，今日親自出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮，回應記者提問最近在忙什麼事的時候，他親自給出答案。

劉德音說，「最近回去美國母校，和校長討論成立智庫，針對美國產業政策研究，希望美國產業政策比較理性安全，現在不太理性」，他並說，「以後比較有結果再談。」

有記者追問是否關注中華隊棒球12強奪冠，他說，「台灣很多東西都可以是世界第一，不見得只有半導體。」

至於今天早上參加高雄進機典禮？他說，「不用了他們下一代上來，很多年輕的副總擔當大任。」

至於美日廠工程師優劣勢？他說，「各有優點，就跟台灣一樣各有優缺，每一個地方剛開始都很難，以前90年代在台灣剛開始建廠也很難，因為整個找不到工人也是一樣，我想只要繼續努力，台灣實力可以再擴大。」

台積電 美國

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