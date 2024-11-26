川普將對全球課徵關稅，台積電前董事長劉德音今日表示並不太會有影響，因為「我們（指台灣企業）都賺中間財。」

劉德音今日出席第18屆潘文淵獎頒獎典禮前受訪表示，他這陣子也關注世界棒球12強賽事，對於台灣奪得世界12強冠軍，他喜孜孜地說，他跟所有人一樣都關注這賽事，對於中華隊奪冠，正印證台灣不只半導體世界第一，棒球也是第一。

劉德音並針對當前地緣政治，川普贏得美國總統大選，進入川普2.0時代，他上任後對台灣半導體產業應不會有太大的變化。他強調，台灣半導體產業和美國的半導體產業利益和美國相同，台灣有IC設計、製造，美國也有IC設計和製造，彼此互利。

對於媒體提問美日工程師的優劣比較，劉德音說：「兩地各有優缺」，每一個地方開始都很難，以前90年代，在台灣剛開始建廠也很難，也是找不到工人，不過他強調，只要繼續努力，台灣實力可以再擴大。

由於今日也正值台積電高雄廠舉行移機典禮，劉德音表示並未參加。他說：「現在年輕下一代上來，已由很多的年輕的副總擔當大任。」

劉德音透過他最近回母校，與校長討論成立智庫，針對美國產業政策如何比較理性安全，進行研究。