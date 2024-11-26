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回應川普關稅議題 台積電前董事長劉德音這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電前董事長劉德音。記者季相儒／攝影
台積電前董事長劉德音。記者季相儒／攝影

台積電（2330）前董事長劉德音26日出席第十八屆 2024潘文淵獎頒獎典禮，回應媒體詢問川普重返白宮與關稅議題，他簡短回應，「不會有什麼變化，因為臺灣的半導體產業的利益跟美國半導體產業利益基本上是類似的，臺灣的半導體產業做製造，美國的半導體做設計，才造成今天美國半導體產業的領先，其實是互補，所以大致上應該不會太大改變而且是互利的。」

記者詢問川普上任後台灣半導體產業影響，劉德音說，「不會有什麼變化，因為臺灣的半導體產業的利益跟美國半導體產業利益基本上是類似的，臺灣的半導體產業做製造美國的半導體做設計，才造成今天美國半導體產業的領先，其實是互補，所以大致上應該不會太大改變而且是互利的」。

記者追問「課關稅」是也會有影響嗎，劉德音說，「這你們都不是已經寫過，不太會有影響。」

劉德音 半導體 美國

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