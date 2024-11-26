聯詠科技台南研發中心大樓新建工程開工 黃偉哲：助半導體產業發展

全球IC設計大廠聯詠科技（3034）於26日舉辦「台南研發中心大樓新建工程」開工典禮，該工程投資逾20億元，在南科台南園區興建地上七層和地下三層智慧節能研發大樓，預計116年第3季完工，未來可提供1千個研發就業機會，年產值預估達300億元。市長黃偉哲親自出席，肯定本投資為台南半導體產業發展再添助益。

市長黃偉哲表示，感謝聯詠科技擴大投資台南，此舉不僅肯定市府團隊打造的優質投資環境，也為市民帶來就業機會。黃偉哲強調，台台南市不僅半導體產業聚落完整，水電、綠電供應及充沛人才資源，皆是半導體產業發展最佳的條件，尤其近年來南科園區發展快速，市府持續與科管局配合優化生活機能，未來進駐廠區的從業人員生活將更為便捷。未來也將持續積極爭取海內外國際公司、大廠落腳台南，為台南創造更多經濟產值、為市民創造更多就業機會。

聯詠科技董事長何泰舜則感謝台南市府團隊在該公司研發中心籌備過程中，高效率提供協助，讓新建工程順利動土，也協助公司長期扎根台南。

市府經濟發展局表示，聯詠科技為全球十大IC設計廠之一，也是台灣第二大IC設計廠，從事產品設計，研發及銷售，目前於台南永康區設有辦公室，員工400多名，此次擴大投資在南科建設研發大樓，不僅設計辦公空間與研發實驗場域，亦設有挑高兩層樓之彈性交流空間、員工餐廳、健身房等福利設施，未來完工啟用後將成為激發創新、促進合作與照顧員工福祉之核心場所。未來台南在產業高值化及新興產業在地化投資下，經濟動能可期。

經發局長林榮川強調，市長黃偉哲率領市府團隊持續積極向海內外企業招商，吸引優質企業在台南落地發展，公私協力共創最大經濟效益，歡迎國內外優質企業投資台南。