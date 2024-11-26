川普關稅大刀砍向中加墨 電子五哥：打的是七傷拳 壓力恐落在客戶身上

美國總統當選人川普還沒就職，就已揮舞關稅戰大旗，宣布上任第一天將簽署行政命令，針對美國最親密的盟友墨西哥、加拿大課徵25%關稅，並將對中國商品加徵10%關稅。「電子五哥」今日態度低調，但指出針對關稅風險都有所因應。

鴻海、和碩可彈性進行區域調整和產品調整；廣達強調有多元的供應鏈布局且會加碼美國製造；仁寶日前已言會轉移產能降低對中依賴。英業達則指出，目前川普政府政策未明朗，暫不做回應，但代工廠會隨時保持對客戶的彈性。

隨著美國總統當選人川普即將上任，其貿易政策已引起全球關注。今日加徵關稅消息傳出，在墨西哥投資設廠的鴻海、緯創、廣達今日股價青筍筍。英業達、仁寶股價則仍維持紅盤作收。

對於已在墨西哥設廠多年的主要ODM（原廠委託設計）大廠來說，當初建廠的目的就是為滿足美國客戶的需求。某不具名的電子五哥高層指出，無論是2019年川普就說要對墨國加徵關稅，或明年恐捲土重來的「2.0版本」，最終壓力都會落在進口商或客戶身上，意指這些成本很可能最終又轉嫁給美國消費者，打的是七傷拳。

某ODM內部人士今日面對川普喊出要對墨國祭25%關稅一事，就說，「關稅是客戶責任」，公司會思考如何彈性應變。

和碩作為特斯拉供應鏈的重要一環，對川普的貿易政策也高度關注。和碩共同執行長鄧國彥透露，川普當選後，公司內部的運作變得更加忙碌，但和碩近年來已在全球範圍內進行相當全面的布局，分散對單一市場的依賴。

據悉，和碩在墨西哥北部的華雷斯城投資近20億元建設了兩座新工廠，以服務特斯拉等大客戶。共同執行長鄭光志說，若未來美墨貿易對抗升溫，和碩將會啟動位於美國路易斯安那州的工廠，將原本的維修工廠轉型為製造基地，用美國製造因應。和碩的美國印第安納州服務據點可調整為組裝產線，或尋求友商的支援。若客戶願意負擔成本，和碩在美國各地都可進行生產，鄭光志說，車電、伺服器都有一些solution（解方），且劇本不會只有一套。

不過，和碩創辦人童子賢日前就曾質疑政策執行的可能性，他說，和碩去墨西哥設廠就是為了服務特斯拉，現在川普身邊最信任的就是特斯拉執行長馬斯克，此政策很矛盾。因此川普加徵關稅，最後可能的結果是廠商轉嫁成本，讓美國物價再度上漲，變相懲罰到美國消費者跟民眾。

廣達執行副總經理楊麒令近日說，廣達在海外的投資將繼續擴大，並且已經在美國東西岸設有廠區，以滿足不同客戶需求。他強調，未來如果有任何新投資計畫，將再向外界公告。

仁寶仍有七成產能來自中國，但預計明年這一比重將降至五成，希望減少對中國市場的依賴，來應對未來可能出現的貿易摩擦。公司指出，川普競選期間就說將對自中國進口的商品徵收60%或更高關稅，仁寶勢必要分散中國產能。

近年美國製造腳步也相當積極的鴻海，董事長劉揚偉在14日的第3季法說會就已提前說明，鴻海在美國擁有40年投資經驗，且在美有50個廠區、逾5000名員工，每年創造256億美元營收。鴻海有相當好的區域製造能力，在威州、德州廠區針對AI及伺服器領域都有一定的效益，俄州的電動車廠也持續導入新客戶，幾個月前也宣布在美國新增投資，所以鴻海在美國的展望正面。

英業達在墨西哥華雷斯城擴建的三廠本季加入投產行列，上月英業達還公告再投資約台幣6.27億元，在墨西哥廠設高壓變電站，以因應未來AI伺服器的龐大用電需求。英業達總經理蔡枝安日前說，若美國對墨西哥徵收關稅，將對台商造成重大影響。因為若製造全撤回美國，如伺服器、筆電等產品的組裝也將面臨人力與成本的雙重挑戰，尤其是在美國缺乏高度自動化的情況下，生產成本將顯著上升。他認為關稅3%到5%還是可控範圍，大家仍會維持墨西哥營運，但後續仍「要看美國對墨西哥的懲罰性關稅有多高」。