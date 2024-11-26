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聯詠台南研發中心開工 估提供1000個就業機會

中央社／ 台南26日電

IC設計廠聯詠科技投資逾新台幣20億元，在南科台南園區興建地上7層、地下3層智慧節能研發大樓，今天舉辦開工典禮，預估完工後將可提供1000個研發就業機會。

台南市長黃偉哲在開工典禮致詞表示，聯詠科技擴大投資台南，不僅肯定市府團隊打造優質投資環境，也為市民帶來就業機會。

黃偉哲強調，台南市不僅半導體產業聚落完整，水電、綠電供應及充沛人才資源，皆是半導體產業發展最佳條件，尤其近年來南科園區發展快速，市府持續與南科管理局配合優化生活機能，未來進駐廠區從業人員生活將更為便捷，未來將持續爭取海內外國際公司、大廠落腳台南。

聯詠科技董事長何泰舜表示，感謝台南市府團隊在研發中心籌備過程中，高效率提供協助，讓新建工程順利動土，也幫助公司深耕台南。

台南市政府經濟發展局提供資料指出，聯詠科技「台南研發中心大樓新建工程」投資逾20億元，在南科台南園區興建地上7層、地下3層智慧節能研發大樓，預計民國116年第3季完工，未來可提供1000個研發就業機會，年產值預估達300億元。

經發局指出，聯詠科技目前在台南永康區設有辦公室，員工400多名，此次擴大投資在南科建設研發大樓，不僅設計辦公空間與研發實驗場域，並設有挑高兩層樓的彈性交流空間、員工餐廳、健身房等福利設施，未來完工啟用後將成為激發創新、促進合作與照顧員工福祉核心場所。

聯詠

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