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台灣大攜手Lynk Global 手機首度成功直連低軌衛星

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大攜手Lynk Global克服地形限制，驗證「太空基地台」，台灣首次手機直連衛星測試成功。圖／台灣大哥大提供
台灣大攜手Lynk Global克服地形限制，驗證「太空基地台」，台灣首次手機直連衛星測試成功。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大今（26）日宣布，成功驗證太空基地台技術，手機可直接連結低軌衛星，發送簡訊、進行語音通話。台灣大與衛星通訊服務商Lynk Global合作，手機只需利用現有的行動網路頻段，就能直連衛星，保持通訊暢通，是台灣首家達成此一里程碑的電信業者。

台灣大表示，本次測試利用900MHz頻段，無需更換手機或額外衛星收發裝置，即可連結Lynk Global低軌衛星，大幅提升取得衛星服務便利性。不僅能增強台灣偏遠地區通訊能力，未來在災害情況下，用戶也能聯繫救災人員。

台灣大技術長揭朝華表示，台灣大一直在探索創新技術，以提升用戶連網體驗，今年在整併台灣之星網路的同時，也在今年3月與知名手機直連低軌衛星服務商Lynk簽署協議，規劃使用Lynk Global創新衛星直撥電話技術，將標準手機連接到其低軌衛星群，進而擴大台灣大在台灣的網路覆蓋範圍。

這次測試成功，代表台灣在全球衛星通訊領域邁出重要的一步。揭朝華表示，低軌衛星可望為偏遠地區用戶、戶外活動愛好者帶來更可靠的通訊選擇，並在救援工作和提升網路韌性方面發揮關鍵作用。尤其，颱風、地震等天然災害發生時，當地面網路受到嚴重損壞，低軌衛星通訊將成為災區民眾與外界聯繫的重要橋樑，加速救援行動。

Lynk Global執行長Ramu Potarazu表示，很高興能在台灣成功展示衛星直連手機技術，「這次測試證明我們的技術能夠克服台灣多變的地形環境，並為未來商業化應用奠定堅實基礎。」

台灣大表示，台灣地形複雜，從高山到近海，甚至離島地區，通訊服務推展始終面臨挑戰。雖然台灣行動通訊涵蓋率屬世界領先，但颱風、地震等自然災害經常對基礎設施造成毀損，導致通訊中斷。在這些情境下，依賴地面網路難以即時恢復通訊，使得非地面網路（NTN）技術成為特殊情況下的最佳解決方案。

低軌衛星 台灣大哥大 手機

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