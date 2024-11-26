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電商出口4年後可達2892億元 電腦公會：台廠應建立「商模轉型」

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
台北市電腦公會和亞馬遜全球開店（Amazon Global Selling）今舉辦「台灣出口跨境電商發展趨勢報告發布暨亞馬遜商機座談會」。圖為亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希、台北市電腦公會資深總監沈舉三、十銓科技副總卓建男。圖／台北市電腦商業同業公會提供
台北市電腦公會和亞馬遜全球開店（Amazon Global Selling）今舉辦「台灣出口跨境電商發展趨勢報告發布暨亞馬遜商機座談會」。圖為亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希、台北市電腦公會資深總監沈舉三、十銓科技副總卓建男。圖／台北市電腦商業同業公會提供

台北市電腦公會資深總監沈舉三今日指出，政府推動數位轉型，也因此，台灣廠商若要拓展國際市場，最需要的就是利用數位科技把現有的生意做得更好。他說，台灣有廣大的中小微企業，相信面對下世代跨境電商趨勢到來，會有更多的機會促成商模轉型。

他舉例，國際研究機構Access Partnership分析，過去一年，台灣B2C電子商務出口額增加22%，並持續成長，將有機會在2028年達新台幣2892億元，且中小微企業將占其中47%。

台北市電腦公會、亞馬遜全球開店（Amazon Global Selling）今（26）日舉辦「台灣出口跨境電商發展趨勢報告發布暨亞馬遜商機座談會」，亞馬遜全球開店委託Access Partnership所研究《台灣出口跨境電商發展趨勢報告》今日也同時發布，報告分析，雖然台灣B2C出口電子商務成長迅猛，但台灣中小微企業目前僅占整體出口額27%。

另外，隨AI、數位工具普及，中小微企業將預期能大幅成長，並於2028年透過跨境電商創造新台幣1359億元出口額，占整體B2C電子商務預計出口額（約新台幣2892億元）的47%。

Access Partnership表示，有78%的台灣中小微企業，表達對跨境電商的營運模式欠缺理解而尚未投入；在已經營跨境電商的企業中，則有81%認為若無電子商務，將無法進行出口貿易。此外，跨境物流成本、人才、法規，也是台灣中小微企業猶豫發展跨境電商的主要門檻。

報告指出，以出口為貿易中心的亞太地區，已經有多個國家陸續推出促進跨境電商的政策措施。亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希認為，透過跨境電商，「台灣企業不需要再像過往一樣，拎著皮箱走遍全球。」

謝孜希說，台灣擁有優秀的研發和製造能力、創新精神以及靈活的供應鏈，使台灣產品在全球具有相當競爭力，尤其台灣消費性電子產品在亞馬遜上，長期受到歡迎。

亞馬遜 新台幣 跨境電商

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