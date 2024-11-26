疫情期間加盟者眾 雲端廚房加盟主未提供重要資訊 公平會開罰

公平會日前委員會議決議通過，戶戶炊煙數位餐飲有限公司（已於113年3月6日更名為戶戶炊煙休閒事業有限公司）於111年新冠疫情期間招募「戶戶炊煙」餐飲品牌雲端廚房加盟時，未於締結加盟經營關係前，充分且完整提供重要資訊給交易相對人審閱，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，處10萬元罰鍰。

公平會指出，疫情期間，「零接觸商機」加速外送市場熱度，新型態營運模式「雲端廚房」應運而生，吸引不少國人創業加盟。加盟業主對於有意加盟者應該事先提供經營所需之加盟重要資訊，使其考慮清楚後再作決定。而加盟資訊中，開始營運前及加盟營運期間須向加盟業主購買之商品、原物料費用、品牌、規格，以及指定外送平台費用及限制等營業資訊，更是有意加盟者在評估是否加盟之重要考慮因素。

公平會呼籲，加盟業主與加盟店是創業的合作夥伴，雙方在洽談加盟過程中，應充分溝通並提供完整加盟費用與加盟條件等相關資訊創造雙贏，以期減少加盟交易糾紛。